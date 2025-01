A- A+

Big Brother Brasil BBB 25: Vitória Strada tem apartamento decorado com desenhos próprios e que virou point para amigos Confinada no reality show, atriz mudou-se para a atual casa após o término com Marcella Rica, com quem quase se casou, e já reuniu Bruna Marquezine e Aline Moraes em encontros; veja fotos

Começou nesta segunda-feira (13) uma nova edição do “Big Brother Brasil”, da TV Globo.

Uma das integrantes do grupo Camarote, Vitória Strada entrou no confinamento acompanhada do amigo Mateus Pires.

Fora da “casa mais vigiada do país”, a atriz de novelas como “Tempo de amar” e “Salve-se quem puder” vive em um apartamento na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, decorado com artes coloridas feitas por ela mesma, que refletem um estilo próprio.

A artista — que hoje namora o ator Daniel Rocha — mudou-se para o apartamento após o término com a produtora Marcella Rica, com quem quase chegou a se casar.

Em entrevista à Coluna Play, do Globo, Strada contou que o imóvel já estava parcialmente decorado, com uma mobília em tons menos chamativos.

Sentindo que faltava algo na casa, ela passou a enquadrar os próprios desenhos para decorar a casa. Algumas das produções das artes ela mostra até em seu perfil no Instagram.

"O apartamento já era um pouco mobiliado, mais clean, com tons neutros. E aí eu comecei a dar um toque meu com cores. Muito da decoração que você vê no apartamento tem alguma história; ou é algo que um fã me deu e deixo ali para lembrar, ou é um quadro que eu fiz. Eu gosto dessa coisa de botar a mão na massa" disse a sister do BBB 25.

A casa acabou virando um point certo para reunir amigos famosos como Aline Moraes e Bruna Marquezine.

À Play, Strada afirma que se encantou com a vista para uma área verde.

"A primeira coisa que me encantou nele (no apartamento) foi a vista, de estar num bairro muito perto da praia, mas ao mesmo tempo com uma sensação silenciosa e calma. Isso é algo que me cativa muito, olhar para o verde e estar em contato com a natureza"

