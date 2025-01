A- A+

Big Brother Brasil Vencedor da prova de resistência, imunidade e surpresas: veja como foi a primeira noite do BBB 25 O programa foi ao ar nesta segunda (10), e já definiu a Xepa e VIP, duplas imunizadas e testou a afinidade dos participantes

Nesta segunda (13), foi ao ar o primeiro dia do Big Brother Brasil 25, e movimentação não faltou dentro da casa mais vigiada do Brasil.

As 12 duplas que disputam o prêmio milionário passaram por dinâmicas para definir a disposição do jogo inicial e passaram por uma prova de resistência.

Além disso, o público teve acesso a mais informações sobre o funcionamento do jogo na nova estrutura de união de jogadores, compartilhadas pelo apresentador Tadeu Schimdt.

De acordo com Tadeu, as duplas competidoras participarão de todas as dinâmicas juntos: eliminação, desistências, lideranças e paredões.

Porém, o prêmio pertece individualmente a apenas um jogador, detalhe que foi informado apenas ao público durante o programa.

Prova de resistência

Após a dinâmica que definiu a Xepa e o VIP da casa, que consistiu em um jogo que testava a sintonia da duplas, os participantes do BBB 25 passaram por uma prova de resistência.

Como prêmio, a dupla vencedora não poderia ser votada no primeiro paredão e ganharia a Imunidade no jogo.

Após mais de 6 horas e 20 minutos de disputa, a dupla Eva e Renata ganhou a disputa de resistência.

Como funcionava a prova?

Na prova patrocinada pelo Mercado Livre, os jogadores estavam posicionados um de cada lado de raias, separados por uma estrutura baixa.

As duplas tinham que manter um cabo esticado, fazendo o aperto de mãos do Mercado Livre por baixo de uma barra de sustentação.

Se a logomarca encostasse nas argolas que ficavam em volta do cabo, luzes vermelhas acenderiam e a dupla seria eliminada.

Disposição da primeira prova do BBB 25. Foto: Reprodução/Gshow

Além disso, assim que a campainha do Mercado Livre tocasse, um produto aparecia no telão.

O jogador que era o representante de envios pegava a caixa na esteira e passava para o seu parceiro pelo vão que existe no meio da raia.

O segundo jogador era o entregador, e tinha que atravessar a cidade levando a caixa até a caixa do cliente que está na sua raia, antes que o tempo terminasse.

Dupla imunizada

Na verdade, 2 participantes já entraram imunes dentro do jogo e não participaram da prova: Guilherme e Joselma, dupla olindense escolhida pelo público para preencher a última vaga da disputa.

A escolha dos vencedores foi anunciada ao vivo durante o programa, e o genro e sogra levaram a vaga com 66,40% dos votos.

Entre os concorrentes, também estavam os baianos Joseane e Cléber (mãe e filho), as paulistas Paula e Nicole (também mãe e filha).

Surpresa e tensão

Ao decorrer da prova, as duplas eliminadas foram se surpreendendo ao encontrar Joseane e Cléber, que entraram na casa enquanto os outros participantes participavam da dinâmica.

Mesmo fora da disputa pela Imunidade, as duplas continuaram conversando sobre a prova.

Diego Hypólito não escondeu o estresse após deixar a prova. "Eu sou muito competitivo. Que raiva, cara! Queria ir até o final" confessou o ginasta.

Após sair da prova, Camilla expressou satisfação com o gupo que havia entrado na casa, "uma vibe massa". Porém, o pernambucano Guilherme acredita que a boa comunidade possa não durar por muito tempo.

"Quando começar a votação, começar a trocar Xepa, VIP... Porque tem que votar em não sei quem, elimina um da prova e etc. Isso aí já vai começar a mudar os comportamentos. Mas, estamos aí para isso", respondeu Camilla.

