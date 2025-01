A- A+

Big Brother Brasil Cantor do Masked Singer e ator de novela; conheça a carreira de Diogo Almeida, Camarote do BBB 25 Ator também é psicólogo e faz trabalho com crianças no espectro autista

Diogo Almeida, ator que entra nesta segunda-feira como Camarote do BBB 25 ao lado de sua mãe, Vilma, tem uma sólida carreira no audiovisual.

Em 2023, o carioca foi protagonista da novela da faixa das 18h da TV Globo, "Amor perfeito" juntamente com Camila Queiroz.

Na trama de época de Duda Rachid, ele interpretou Orlando, um médico negro que namorava Marê, papel de Camila. A jovem, no entanto, fora obrigada a se casar com outro por causa do preconceito do pai.

A primeira novela dele, no entanto, foi "Duas caras", exibida pela Globo em 2007.

Até "Amor perfeito", ele fez duas outras tramas na Record ("Promessas de Amor" e "Jezebel", em 2009 e 2019, respectivamente) e a série "Brasil imperial", do Prime Video.

No cinema, está no elenco do filme "Missão Porto Seguro", da Netflix, com estreia prevista para este ano.

Ele também participou da quarta temporada do programa "The Masked singer Brasil" e ficou em oitavo lugar, com a fantasia de Cuco.

O grande vencedor deste ano foi Silvero Pereira como Bode.

Paralelamente à carrreira de ator, Diogo se formou em psicologia e exerce atendimentos especialmente com crianças no espectro autista.

Em 2024, ele lançou o livro infantojuvenil “Com Afeto Kayin: Uma fábula além do espectro”, inspirado em uma criança do espectro autista a quem atende desde a pandemia.

Solteiro, se vê como um cara alegre e positivo, que sempre olha para a parte cheia do copo. Mas também revela ser teimoso e cheio de manias.

Viajar e conhecer pessoas novas são algumas de suas paixões.

No BBB 25, Diogo, de 40 anos, entra com a mãe, a estudante de nutrição Vilma, de 68.

Foi ela — fã de "Big Brother Brasil" — que até começou a inscrição com o marido, mas agora vê em Diogo o jogador perfeito para acompanhá-la.

"A Vilmoca, minha mãe, é uma mulher muito determinada. Adora festa, adora brincar, viajar, é muito alegre. Eu a considero um espelho para muitas mulheres.

Está com 68 anos e até hoje pensa em evoluir a cada dia, em crescer, em conquistar”, destacou Diogo, no comunicado enviado pela TV Globo.

Casada, nascida em Aracaju, mas moradora do Rio, Vilma destacou as qualidades do filho. "Um é companheiro do outro, um protege o outro. Somos amigos. A dupla ideal".

“Ela merece viver isso, e essa é também a realização de um sonho dela", completou Diogo.

