Big Brother Brasil BBB 25: sócio de circo, apresentador e acrobata a vida circense que Diego Hypólito deixou Medalhista olímpico iniciou nova carreira após se aposentar da ginástica artística e tinha apresentações marcadas para a semana em que foi anunciado no reality show

Diego Hypolito iniciou uma nova carreira recentemente, após anunciar sua aposentadoria da ginástica artística, esporte que o consagrou como medalhista olímpico.

Desde 2021, o atleta embarcou em uma trajetória nos circos, participando de espetáculos do Reder Circus e do Circo Vostok.

Durante parte desse período, ele atuou ao lado da irmã, Daniele, que hoje está confinada com ele na casa do “Big Brother Brasil”.

Ao lado da irmã, no programa “Encontro com Patrícia Poeta”, Hypolito afirmou que o novo trabalho era também um jeito de dar prosseguimento ao que já fazia no tablado como ginasta.

“Isso tudo que a gente faz lá dentro é uma continuação do que a gente fez quando era ginasta. O mais legal é ter essa oportunidade. Na hora de aceitar, eu fiquei com muito medo, porque fazia muito tempo que eu não treinava ginástica”, disse ele.



Depois que o medo passou, entretanto, ele já foi apresentador de espetáculos no Circo Vostok, onde também foi sócio e se dedicava às acrobacias.

O atleta também comandou os shows do Internacional Circo Kroner durante o ano passado.

Pouco tempo antes de ser anunciado no BBB 25, ele exercia uma função semelhante no espetáculo “Abracadabra”, do Reder Circus, onde é um dos destaques junto com o trapalhão Dedé Santana.

Aliás, Hypolito tinha apresentações no “Abracadabra” anunciadas na agenda do circo. Mas com sua ida para o reality show da TV Globo, sua presença precisou ser desconfirmada.

Ao jornal Extra, o proprietário do circo, Frederico Reder, afirmou que o brother tinha avisado sobre a sua falta, mas sem explicar o motivo:

"Diego me comunicou que não poderia estar presente no espetáculo. Ele só me disse que eu saberia em breve e que era para confiar nele. E como sempre confio de olhos fechados, o Diego é uma pessoa de caráter exemplar, meu artista, meu amigo e meu irmão", disse.

