BIG BROTHER BBB 25: saiba quem é o participante do grupo Pipoca com mais seguidores após o primeiro programa Reality show estreou na segunda (13) com a entrada das duplas e já conta com participante 'anônima' seguida por quase 490 mil pessoas

É inegável a visibilidade alcançada pelos participantes do “Big Brother Brasil”. Uma das maiores estrelas das últimas edições, Juliette passou de anônima a influencer de sucesso, conquistando uma legião de “cactos” (como seus fãs eram chamados na época do reality show). Após o primeiro programa do BBB 25, que terminou na madrugada desta terça-feira (14), saiba quantos seguidores cada brother (do grupo Pipoca, composto por pessoas "desconhecidas" do público) conquistou desde a revelação de seu nome no programa, quatro dias atrás.





A influencer Aline Patriarca, que já era seguida por mais de 270 mil pessoas no Instagram, agora já acompanhada por quase 490 mil. Entre os integrantes do grupo, a policial baiana é a que mais tem seguidores na plataforma. A seguir, confira o ranking entre os participantes Pipoca da 25ª edição do BBB - Big Brother Brasil desde o anúncio, na última quinta-feira (9):

Aline Patriarca: de 274,5 mil seguidores para 489,3 mil seguidores (aumento de 214,8 mil seguidores);

João Gabriel Gemim: de 215,9 mil seguidores para 275 mil seguidores (aumento de 59,1 mil);

João Pedro Gemim: de 184,2 mil seguidores para 242,2 mil seguidores (aumento de 58 mil seguidores);

Arleane: de 59,8 mil seguidores para 114,2 mil seguidores (aumento de 54,4 mil seguidores);

Renata Saldanha: de 20,7 mil seguidores para 50,4 mil seguidores (aumento de 29,7 mil seguidores);

Eva Pacheco: de 15,5 mil seguidores para 49,6 mil seguidores (aumento de 34,1 mil seguidores);

Thamiris: de 16,8 mil seguidores para 40,7 mil seguidores (aumento de 23,9 mil seguidores);

Vinícius: de 7,3 mil seguidores para 39,5 mil seguidores (aumento de 32,2 mil seguidores);

Raissa: de 1,7 mil seguidores para 39,4 mil seguidores (aumento de 37,7 mil);

Edy: de 1,1 mil seguidores para 27,3 mil seguidores (aumento de 26,2 mil);

Camilla: de 7,7 mil seguidores para 24,7 mil seguidores (aumento de 17 mil seguidores);

Marcelo: de 1,4 mil seguidores para 21,4 mil seguidores (aumento de 20 mil seguidores);

Gabriel Yoshimoto: de 3,7 mil seguidores para 20,8 mil seguidores (aumento de 17,1 mil seguidores);

Maike: de 819 seguidores para 19,3 mil seguidores (aumento de 18,5 mil seguidores).

Veja a lista de duplas participantes do BBB 25

Vitória Strada e Mateus (amigos)

Edilberto e Raissa (pai e filha)

Camilla e Thamiris (irmãs)

Vinícius e Aline (amigos)

Diogo Almeida e Vilma (filho e mãe)

João Gabriel e João Pedro (irmãos)

Eva e Renata (amigas)

Gracyanne Barbosa e Giovanna (irmãs)

Arleane e Marcelo (casal)

Gabriel e Maike (amigos)

Diego Hypolito e Daniele Hypolito (irmãos)

