BBB 25: Daniel Rocha deseja boa sorte à namorada, Vitória Strada

Na hora da estreia do BBB 25, Daniel Rocha usou os Stories do Instagram para desejar boa sorte à namorada, a atriz Vitória Strada, que está confinada com o amigo Mateus Pires.

"Vai, amor. Última foto antes dela ir, antes dela ser confinada. Agora na casa mais vigiada do Brasil!", escreveu o ator.





A relação entre Daniel e Vitória é bastante discreta. Em entrevista à coluna Play, ele contou que recebeu convite para entrar com ela no reality show, mas recusou. Com isso, ela começa a disputa ao lado do amigo Mateus Pires.





Daniel Rocha e Vitória Strada — Foto: Instagram

Os dois se conheceram no primeiro semestre do ano passado, quando rodavam o longa "Recife assombrado 2". Antes do romance com ele, que foi tornado público em outubro, Vitória era noiva da produtora Marcella Rica. As duas ficaram juntas por quatro anos.

