BIG BROTHER BBB 25: duplas não sabem que serão desfeitas e que segunda fase do jogo é individual Tadeu Schmidt compartilhou esta informação com o público, mas omitiu dos participantes

A maior novidade anunciada para o BBB 25 foi anunciada com antecedência: pela primeira vez na história do reality show, todos os participantes entraram no confinamento em duplas. Os pares de amigos e parentes participarão juntos de todas as dinâmicas: raio-x, provas (de anjo e liderança), votação. A eliminação, claro, também vai ser do par. Mas isso não vai acontecer durante todo o jogo.

Em uma seguda fase da competição, sem data divulgada, vira cada um por si. Essa informação foi revelada na última sexta-feira, quando a casa foi aberta a jornalistas, e compartilhada com o público pelo apresentador Tadeu Schmidt na estreia do programa, segunda-feira (13). Mas os participantes não sabem disso.





Tadeu chegou a brincar que, "se eles fizerem as contas", vão perceber que o número de semanas do programa (14) é maior do que o número de duplas — ou seja, o processo de eliminação tem de mudar em algum momento.

'Um só vencedor'

Na sexta-feira, Rodrigo Dourado, novo diretor de gênero de Reality da Globo, explicou que as duplas se mantêm unidas só numa primeira fase, sem data especificada.

— Eles entram em dupla e o jogo vai ter algumas fases. Na primeira fase, é como se a dupla fosse uma pessoa só: dupla de líder, dupla de anjo e eliminados em dupla no início da temporada. Na segunda fase, as duplas vão se abrir, e as provas voltam a ser individuais, com um líder, um anjo, uma indicação até chegar a um só vencedor.

Tadeu Schmidt chegou a brincar sobre esse segundo momento do BBB 25:

— Aí pai pode botar filho no paredão.

A ideia de entrada em dupla, segundo a diretora-geral do programa, Angélica Campos, vinha sendo amadurecida pela produção há algum tempo. A "bodas de prata" do programa foi vista como a data perfeita para executá-la.

—Achamos que a edição 25, que é um marco, era o melhor momento para entregar ao público uma grande novidade — disse Angélica ao GLOBO. — O jogo no BBB é feito das relações, dos aliados. E o que estamos trazendo dessa vez são relações prévias, muito bem construídas antes do confinamento. Isso é o oposto do que costumamos ter quando a entrada é individual. Não temos como prever o que vai acontecer, mas muda muito as coisas. A aproximação, o relacionamento entre eles e a própria convivência certamente vão acontecer de maneira diferente.

A intimidade entre as duplas vai ser colocada à prova assim que elas chegarem na casa. Após saírem do carro, vindo do hotel onde estavam confinadas, elas serão colocadas num ambiente imersivo onde precisarão responder perguntas sobre o outro. Quem acertar mais vai para o Vip. Os menores pontuadores já começam a disputa na xepa.

Confira a lista completa de participantes no BBB 25

Vitória Strada e Mateus (amigos)

Edilberto e Raissa (pai e filha)

Camilla e Thamiris (irmãs)

Vinícius e Aline (amigos)

Diogo Almeida e Vilma (filho e mãe)

João Gabriel e João Pedro (irmãos)

Eva e Renata (amigas)

Gracyanne Barbosa e Giovanna (irmãs)

Arleane e Marcelo (casal)

Gabriel e Maike (amigos)

Diego Hypolito e Daniele Hypolito (irmãos)

Guilherme e Joselma (genro e sogra)

