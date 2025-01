BBB 25: Joselma e Guilherme, sogra e genro pernambucanos, vencem votação e entram no elenco

A- A+

Na estreia da 25ª edição do Big Brother Brasil (BBB 25), nesta segunda-feira (13), os olindenses Guilherme Avilar e Joselma Silva, genro e sogra, foram anunciados como vencedores da votação popular que os colocaram nas últimas vagas do elenco do reality, com 66,40% dos votos.



Guilherme e Joselma disputavam as vagas com outras duas duplas: os baianos Joseane e Cléber (mãe e filho) e as paulistas Paula e Nicole (mãe e filha). Os pernambucanos já entram no confinamento com pulseira VIP e com imunidade na primeira semana de confinamento.



Antes do primeiro programa da temporada, a Caravana BBB 25 teve flashes exibidos ao longo da programação da TV Globo, com os participantes saindo do hotel, com direito à entrevista na Praia da Barra, de onde seguiram para a casa do BBB 25, em Curicica, no Rio de Janeiro.



Esta edição começa com a participação dos seguintes 'brothers' e 'sisters': Vitória Strada e Mateus (amigos), Edilberto e Raissa (pai e filha), Camilla e Thamiris (irmãs), Aline e Vinícius (amigos), Diogo Almeida e Vilma (filho e mãe), João Gabriel e João Pedro (irmãos gêmeos), Renata e Eva (amigas, Gracyanne Barbosa e Giovanna (irmãs), Marcelo e Arleane (casal), Maike e Gabriel (amigos) e Diego Hypolito e Daniele Hypolito (irmãos).

Novidades

Em conversa com o elenco dentro da casa, o apresentador Tadeu Schmidt contou aos participantes que eles vão estrear o formato do reality jogando em duplas, ou seja, farão tudo junto com sua dupla, provas, paredões, lideranças anjos e todas as dinâmicas do programa.

Depois, apenas para o público, ele revelou que na segunda fase do programa, as duplas serão desfeitas e apenas um participante vai levar o prêmio que este ano passará de R$ 3 milhões. Já neste primeiro programa, os participantes oram desafiados em uma prova de resistência, valendo imunidade para a dupla vencedora.

Os pernambucanos Guilherme e Joselma, genro e sogra, venceram com 66,40% dos votos | Foto: Reprodução/Globo

Sobre a dupla

Joselma, moradora do bairro de Ouro Preto, em Olinda, dona de casa de 54 anos, vendia marmitas e tem prazer em cozinhar e deixar a mesa cheia. Ama supermercados - seu principal hobby - pois gosta de ter a geladeira cheia. Seu gosto pela cozinha vem da infância de dificuldades financeiras. Sonha em um dia fazer propaganda para algum produto.



A relação de grande parceria com Guilherme, seu genro de 27 anos, a motivou a entrar com ele no reality. Guilherme, também morador de Olinda, é fisioterapeuta e atende idosos em domicílio. Ele acredita que a principal característica de sua dupla seja a comunicação, o carinho, respeito e cumplicidade entre eles.

Curiosidades

Joselma adora cozinhar camarão, feijoada, mão de vaca e sarapatel. Ela possui três tatuagens: duas da época da adolescência, um escorpião na virilha e uma maçã no bumbum. Seu crush famoso é o ator Richard Gere.



Ela torce para que Ivete puxe um mutirão com sua torcida. Fã de Alcione, é chamada de Jura pelo companheiro, por conta da personagem da novela “O Clone”.



Guilherme foi atleta de handebol na adolescência e chegou à seleção pernambucana de sua idade dos 14 aos 16 anos. Com os pais separados, o fisioterapeuta diz que o momento de maior perrengue na sua vida foi durante a infância, quando a mãe ficou desempregada por quase um ano.



Casado há menos de dois anos com Letícia, de 26 anos - com quem se relaciona há seis anos. Se ganhar o prêmio, garante que dar uma casa para a sogra e para a mãe está entre seus maiores desejos.



Sintonia

Antes da estreia, as duplas participantes disputaram o primeiro desafio do confinamento: um teste de sintonia das duplas que definiu os grupos que irão compor o VIP e a Xepa.



As duplas que mais acertaram perguntas sobre os seus companheiros, puderam acessar o privilegiado grupo, enquanto as menos sintonizadas já começam na casa vivendo os perrengues da Xepa.



Apenas três duplas estão na Xepa. São elas: Diogo Almeida e Vilma; Camilla e Thamiris e Arleane e Marcelo

A atriz Vitória Strada e seu amigo Mateus |Foto: Reprodução/Globo

Estreia do reality já desafiou o elenco em uma prova de resistência | Reprodução/Globo

