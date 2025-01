A- A+

Big Brother Brasil Enquete aponta qual será a última dupla a entrar no BBB 25; veja prévia da votação Público decide quem serão os participantes a ocuparem as derradeiras vagas no reality show; resultado é divulgado nesta segunda-feira

A estreia do BBB 25 — nesta segunda-feira (13), às 22h25, na TV Globo, após a exibição de " Mania de você" — já acontece com divulgação de resultado de votação do público.

É que coube aos espectadores escolher qual será a última dupla a entrar na casa mais vigiada do Brasil. Os candidatos foram anunciados na última sexta-feira (10), no programa " Mais você", de Ana Maria Braga.

Desde então, uma votação segue aberta no site "Gshow": a depender da escolha do público, os baianos Joseane e Cléber (mãe e filho), as paulistas Paula e Nicole (também mãe e filha) ou os pernambucanos Guilherme e Joselma (genro e sogra) completarão a lista final de 12 duplas de participantes.

Mas, afinal, quem garantirá um lugar?

Enquetes realizadas por diferentes sites e perfis nas redes sociais apontam que Guilherme e Joselma são os favoritos do público para garantir a última vaga no programa.

A pesquisa feita pela coluna Play, do Globo, aponta a dupla de genro e sogra com 50,9% dos votos.

Em segundo lugar, aparecem Paula e Nicole, com 32% da preferência dos espectadores.

Na lanterninha, figuram Joseane e Cléber, com apenas 16,9% dos votos.

Como funciona votação de duplas no BBB?

A formação do BBB 25 não está totalmente completa. Além dos 11 pares de participantes já anunciados, outra dupla entrará no confinamento — com o voto do público — a partir desta segunda-feira (13), data em que estreia a 25ª edição do BBB - Big Brother Brasil.

Como se sabe, neste ano, o reality show será disputado por duplas. Até determinado momento do programa, os pares jogarão juntos: ganharão provas em conjunto, serão eliminados a dois...

Para completar o time de 12 duplas, três pares disputam uma vaga na casa mediante preferência do público.

A votação já está aberta por meio do site "Gshow" (os espectadores devem definir qual dupla entrará no reality show junto aos outros 22 participantes já anunciados).

Quem disputa as vagas ainda abertas do BBB são:

Joseane e Cléber

Mãe e filho, Joseane e Cléber são fãs declarados do BBB - Big Brother Brasil.

Em edições passadas do programa, os dois realizaram mutirões nas redes sociais e fizeram barulho — com direito a muita gritaria — em anúncios de resultados do paredão dentro da casa onde moram, em Salvador.

Foram os vizinhos de ambos, aliás, que os aconselharam a se inscreverem no reality show. Cléber, de 24 anos, é professor de geografia da rede pública do estado da Bahia. Joseane, de 41 anos, trabalha como técnica de enfermagem.

"Minha mãe é mais explosiva, e eu sou mais estratégico. Então, acho que um complementa o outro", afirma Cléber. A mãe do rapaz concorda com ele: "Sou aquela mãe leoa. Se falarem mal do meu filho, eu vou para cima.

Eu posso falar. Mas os outros, não", ressalta ela, que tem o apelido de Jose Furacão entre familiares e amigos.

A dupla diz que precisa do dinheiro do prêmio para realizar sonhos e conquistar o acesso a necessidades básicas.

"Quero muito realizar o sonho da minha avó de ter um banheiro dentro de casa", conta Cléber.

Paula e Nicole

Também mãe e filha, Paula e Nicole são conhecidas pela mesma risada — uma marca de ambas, segundo amigos e familiares — e constantemente são confundidas como irmãs.

As duas são de São José dos Campos, no interior de São Paulo, e se consideram "melhores amigas". "A gente fala de tudo, né? Somos parceiras de viagem, de malhação, de cafezinho da tarde...", conta Paula, de 48 anos, que atua como assessora na prefeitura da cidade. Nicole, de 28 anos, é estudante de Direito.

"Desde que tinha 6 anos, meus pais se separaram. Aí fiquei morando com meu pai. Na pandemia, fui morar com minha mãe, já que meu pai era de grupo de risco. Mas não deu certo! São opiniões diferentes, pensamentos diferentes. Era muito atrito", conta Nicole.

Sim, apesar dos laços estreitos ("Uma sabe tudo da outra", elas reforçam), mãe e filha vivem às turras. "A gente quer saber como vai ser isso na casa do BBB.

Em viagem, a gente sempre volta brigada. É prova de resistência", brinca Paula.

Guilherme e Joselma

Genro e sogra, Guilherme e Joselma são naturais de Olinda, em Pernambuco. "Tem aquela história de que genro e sogra não se dão bem.

Mas com a gente não é isso, não. Com a filha dela, foi amor à primeira vista. E, com ela, foi conexão à primeira vista", conta Guilherme, que é chamado de "meu gostoso" pela sogra.

Joselma tem 54 anos e é dona de casa — ela trabalhou a maior parte da vida como cozinheira, vendendo quentinhas nas ruas. Guilherme, de 27 anos, é fisioterapeuta geriátrico.

"Ele é aquele cara guerreiro, amoroso, que tem amor pela família", diz Joselma, acrescentando: "Ele só não pode trair minha filha. Quero ver como vai ser com as meninas de fio dental na piscina... Se alguém pedir pra passar protetor, eu é que vou passar, com as minhas mãos cheias de calo".

Os dois ressaltam que não criaram qualquer estratégia.

"A gente vai ser quem a gente é, falando errado mesmo", reforça Joselma, afirmando que está disposta a criar muitas confusões: "Injustiça me faz subir o sangue. Eu rodo a baiana mesmo!".

