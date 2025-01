A- A+

Big Brother Brasil BBB 25: que horas os brothers entram na casa? Saiba como será a dinâmica no reality Edição do programa que começa nesta segunda-feira (13) terá dinâmica inédita

O Big Brother Brasil começa nesta segunda-feira (13), depois do capítulo de " Mania de Você", às 22h25.

Com Tadeu Schmidt mais uma vez no comando do programa, o BBB 25 terá uma dinâmica inédita com os participantes entrando na casa em duplas que têm algum laço pessoal.

Durante a segunda-feira, o público vai poder acompanhar a entrada dos participantes na casa - eles irão do hotel até a casa mais vigiada do Brasil em caravana!

Caravana de brothers

Atualmente, todos os participantes estão privados de contato externo.

De acordo com o cronograma estabelecido pela produção, os pipocas entraram no hotel entre os dias 4 e 5 de janeiro, enquanto os Camarotes foram confinados entre os dias 5 e 6.

Os participantes confinados vão sair do hotel onde estão, na segunda-feira (13), numa caravana, segundo informou a produtora Mariana Mônaco.

A ação será feita em parceria com uma marca de carros que patrocina o programa e também completa um aniversário importante em 2025, como a TV Globo.

Por isso, os brothers e sisters estarão em carros emblemáticos para a história da empresa, tanto novos quanto antigos.

Logo na chegada, o destino deles no jogo já será traçado: alguns estarão no vip e outros, na xepa.

"Dentro desse conceito de laços, o primeiro desafio é mostrar que eles se conhecem. Quem souber mais sobre o parceiro é vip" disse Angélica Campos, sobre a dinâmica que começa assim que a pessoa sair do carro.

Como será a dinâmica de duplas?

Na dinâmica inédita na história do programa, as duplas devem ter algum laço pessoal: melhores amigos, casais, irmãos, parentes ou até mesmo uma avó e neto.

A interação promete ser intensa, mas a emissora ainda não revelou se as duplas competirão juntas até o fim ou se serão separadas em algum momento da disputa.

Apesar da mudança, a divisão entre os grupos Pipoca e Camarote (respectivamente, desconhecidos e celebridades), criada na edição de 2020, segue firme.

A dinâmica do confinamento em duplas, no entanto, traz uma peculiaridade: apesar de jogarem juntos, apenas um participante levará o prêmio final. O BBB 25 também trará dinâmicas já consagradas, como o Big Fone, Monstro, Poder Curinga e Perde e Ganha.

Confira a lista completa de participantes confirmados no BBB 25

Os participantes divididos entre camarotes e pipocas foram revelados na quinta-feira (9) e na sexta (10), entrando em duplas na casa mais vigiada do Brasil.

Vitória Strada e Mateus (amigos)

Edilberto e Raissa (pai e filha)

Camilla e Thamiris (irmãs)

Vinícius e Aline (amigos)

Diogo Almeida e Vilma (filho e mãe)

João Gabriel e João Pedro (irmãos)

Eva e Renata (amigas)

Gracyanne Barbosa e Giovanna (irmãs)

Arleane e Marcelo (casal)

Gabriel e Maike (amigos)

Diego Hypolito e Daniele Hypolito (irmãos)

O público escolhe no site Gshow a dupla que pega a última vaga na casa.

A disputa está entre Joseane e Cléber (mãe e filho), Paula e Nicole (mãe e filha) ou Joselma e Guilherme (sogra e genro).

O escolhido do público será conhecido nesta segunda (13), na estreia do programa.

