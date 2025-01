A- A+

BIG BROTHER BBB 25 cria "contador de ovos" para monitorar consumo de Gracyanne Influenciadora fitness, que afirmou em entrevista ao GLOBO comer 40 ovos por dia, já consumiu 9 em seu início no confinamento

Desde que o nome da influenciadora fitness Gracyanne Barbosa foi anunciado no BBB 25 na quinta-feira passada — ela entrou na casa nesta segunda-feira (13) junto com a sua irmã, a veterinária Giovanna — uma afirmação sua ganhou as redes. Em entrevista recente, a influenciadora afirmou que consome em média 40 claras e 10 gemas por dia.

— Faço em média 6 refeições diárias com 150 g de frango ou peixe, 100 g de carboidrato, geralmente batata doce, salada e legumes à vontade — revelou ao GLOBO.

Pois bem, logo no primeiro dia de confinamento, Gra (como gosta de ser chamada), já atacou a geladeira. Não foram 40, mas 9 ovos — o suficiente para a edição do programa criar um "contador de ovos" para a influencer.





— Quero ver sempre esse contador aí! — brincou (ou não) Tadeu Schmidt.

Exercício desde sempre

A dieta regrada é parte essencial dos treinos de musculação, que ela iniciou por volta de seus 12 anos. A modelo já surpreendeu os seguidores ao compartilhar fotos da juventude, antes de começar a malhar na academia de forma muito intensa.

“Eu jogava vôlei e treinava para jogar. Já era apaixonada por musculação, mas não entendia muito. Fazia porque era necessário e gostava de aprender. Treinava até com cabo de vassoura em casa”, contou ela, certa vez.

Mas ela não ficou famosa por causa de malhação. O Brasil a conheceu por causa da banda Tchakabum, que a recebeu como dançarina em 1999. Em 2002, a banda explodiu no país inteiro com o hit "Onda onda (olha a onda)", bastante executado, inclusive, no BBB 1 por causa de Kleber Bambam.

Veja também

Big Brother Brasil BBB 25: Vitória Strada tem apartamento decorado com desenhos próprios e que virou point para amigos