BBB 25: Gracyanne Barbosa consome 40 ovos e 7 Litros d'água por dia; saiba como é dieta da musa fit

Logo no primeiro dia de BBB 25, Gracyanne Barbosa comeu nove ovos.

A musa fitness, que segue uma dieta regrada com cerca de 40 ovos por dia há mais de cinco anos, já declarou que troca toda a comida da casa por ovos.

Como é a dieta de Gracyanne Barbosa?

Primeiro, é preciso saber que ela tem acompanhamento profissional de nutricionistas e personal trainer.

E Gracyanne não come apenas ovos: sua dieta é equilibrada, com outros alimentos.

"Faço em média 6 refeições diárias com 150 g de frango ou peixe, 100 g de carboidrato, geralmente batata doce, salada e legumes à vontade. Além de oito claras" contou a musa fitness em entrevista ao Globo.

Gracyanne diz que, ao todo, consome em média 40 claras e dez gemas por dia.

Separar clara e gema ajuda a não enjoar dos ovos, além de aumentar a variedade de pratos, já que as claras são ingredientes versáteis.

"Escolho os ovos em quase todas as refeições, amo e nunca enjoei, faço omelete, no forno, no micro-ondas, frito sem óleo, cozido" explica.

Em um ensaio feito para o "Extra", Gracyanne afirmou que sua dieta diária consistia em, além dos ovos, sete litros de água, 120g de Whey Protein, 600g de peixe, 450g de batata doce e 50g de castanha.

E a xepa?

A musa fitness dificilmente conseguirá consumir essa quantidade de ovos durante o Big Brother Brasil (BBB). Nem mesmo no Vip cada confinado consegue ter 40 ovos para consumir por dia.

Em entrevista, o médico da musa fitness, Jorge Valente, afirmou não existirem alimentos proibidos para Gracyanne. O desafio da sister será fazer as escolhas certas e manter o equilíbrio.

"Não existem alimentos que ela não possa consumir completamente, exceto em casos de restrições específicas, como alergias ou intolerâncias. No entanto, ela deve evitar abusar de alimentos industrializados, ricos em açúcar, farináceos, óleos vegetais e álcool", disse.

