Arleane e Marcelo conversam sobre Gracyanne: "quero muito pegar na bunda dela"

Em conversa particular no quarto do BBB 25, o casal manauara Marcelo e Arleane compartilharam a curiosidade de ambos em apalpar a bunda de Gracyanne Barbosa, "com todo respeito".



"Quero muito pegar na bunda dela [Gracyanne]. Quando ela tiver de biquíni... vou pedir.", disse Arleane. "Pra ver se é real mesmo", completou Marcelo.

A sister deu o aval para a investida do marido na famosa: "Tu quer pegar? Pega". "Eu?", perguntou Marcelo, surpreso. "É, pega! Quando tu vai tocar na bunda a Gracyanne, amor? Claro, com todo respeito", brincou Arleane.

"Só contratando a plataforma de conteúdo", respondeu o brother. "Hum, tá sabendo demais, hein?", retrucou a esposa. "Sei lá como é que chegou no meu Instagram...", desconversou ele. "Você comprou? Ronald [?], entra nessa conta agora! O algoritmo pega o OnlyFans da Gracyanne Barbosa e ela brota aqui, com a rabetona pra lá e pra cá!", disparou a sister

"Por isso que eu não contratei, porque sabia que ela ia estar aqui e ia ver pessoalmente. Gente, a gente tá olhando de perto. Essa mulher é maravilhosa. Se vocês querem um material de qualidade, contratem, faça um plano. O material é surreal, acho que é até uma miragem", brincou Marcelo.

