BBB 25: Marcelo responde processos por prejuízos milionários em esquema de pirâmide 

O manauara Marcelo Prata, que entrou no BBB 25 ao lado da esposa Arleane Marques, está sendo exposto nas redes sociais por seus conterrâneos que se dizem lesados pelo engenheiro de segurança do trabalho e servidor público, que teria liderado em Manaus uma empresa financeira que organizava um esquema de pirâmide e prometia ganhos exorbitantes aos investidores.



Tal esquema, dizem as denúncias, teria provocado prejuízos milionários em diversas pessoas, que buscam reparação na Justiça para reaver seus investimentos. Marcelo representava a Unick Academy, que tinha sede em São Leopoldo (RS), empresa que prometia retorno de 100% do valor em até seis meses aos investidores, segundo reportagem do UOL.

A matéria detalha como funcionava o esquema: caso os investidores ficassem mais tempo, os valores aumentariam. A Polícia Federal entendeu que se tratava de um esquema de pirâmide e deflagrou a Operação Lamanai contra a financeira, que resultou na prisão de 10 pessoas, mas o participante do reality da Globo não estava entre os detidos.

Segundo a matéria, embora atuasse apenas como um representante da Unick no Amazonas administrando páginas em redes sociais em nome da instituição financeira, Marcelo era responsável por captar novos investidores com promessas de ganhos exorbitantes, o que fez muitas pessoas investirem cifras altíssimas e sofrerem prejuízos de economias de uma vida inteira.

O UOL detalhou que a Unick operou entre 2018 e 2019, deixando muitas pessoas no vermelho. Quando a situaçãoficou insustentável, Marcelo enviou áudios aos donos da empresa alertando dos problemas que estava administrando com os clientes que captou em seu Estado.



O conteúdo desses áudios acabou vazando, deflagrando a crise da financeira. Neles, também foi possível notar o risco de calote que os investidores corriam naquele momento. "Eu, como líder de Manaus, estou pedindo pelo amor de Deus que façam isso. Eu sei que a empresa não pediu para ninguém vender casa, vendar carro ou para fazer empréstimo, mas acreditaram no projeto. Estou pedindo que a empresa priorize esses clientes que compraram esses pacotes e não receberam um centavo até agora e que libere os 100% numa parcela só", dizia Marcelo no áudio vazado.



A Unick responde a diversos processos de clientes de Manaus, captados por Marcelo Prata. A equipe do atual participante do BBB 25 até o momento não se manifestou sobre as denúncias.

