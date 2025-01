A- A+

BBB 25 BBB 25: Aline fala com Vinicius sobre o jogo na casa; "as pessoas estão se articulando" Em apenas dois dias de programa, sister diz sentir o clima da casa mudando

Nesta terça (14), na cozinha da “Casa mais vigiada do Brasil”, Aline conversa com sua dupla, Vinícius, e chama a atenção do brother:

"Eu quero deixar você à vontade, mas eu quero que você esteja do meu lado para ouvir o que eu estou ouvindo. A gente não pode esquecer que está num jogo", diz a sister.

Apenas no segundo dia de confinamento, Aline disse que já sente uma mudança no clima da casa.

"Repara como a dinâmica da casa já está mudando. Você está sentindo as pessoas? A energia está diferente, as pessoas estão se articulando", alerta Aline.

Vinicius, no entanto, aconselha a amiga a não interferir na cozinha entre os brothers. No almoço de hoje, ela chegou a chamar a atenção de João Pedro enquanto ele se servia.

"Deixe o pau torar, não fique nessa posição sua de regular todo mundo, não, porque na hora logo vão colocar a culpa", disse o brother.

“Não vou falar mais nada”, disse Aline, concordando com Vinicius.

Veja também