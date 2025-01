A- A+

BBB 25 BBB 25: Gêmeos goianos conversam sobre ser alvo de sister; "estou pronto pra enfrentar ela" Conversa entre os irmãos aconteceu no Quarto Fantástico

Em conversa no Quarto Fantástico, os irmãos gêmeos João Gabriel e João Pedro desconfiam que podem ser alvo de uma das sisters do confinamento.

Sem citar nomes, João Pedro parece estar falando de Aline.

"Acho que nós dois somos o alvo dela. Eu penso que é desse jeito, não estou me vitimizando, não. Sabe que a gente é ruim de argumento ou alguma coisa assim..."

João Pedro, por sua vez, diz que ser alvo faz parte da dinâmica do BBB. Ambos, então, lembram de um momento no almoço desta terça (14), no que ele diz:

"Ontem, a gente falou 'vamos treinar', e ela falou 'e o que tem a ver?'. Ela até mudou de assunto quando percebeu que eu tinha escutado. Ela tá querendo alguma coisa com nós e eu estou pronto pra enfrentar ela", declara.

João Pedro continua: "Mas vamos seguir o jogo de boa, não vamos tratar mal. Vamos tratar bem do mesmo jeito, se ela quiser tratar mal, ela trata".

Alguns instantes depois, na academia, João Pedro conta a situação para Marcelo e Arleane. O goiano conta que enquanto ele se servia, Aline alertou: "tem mais gente para comer".



Veja também