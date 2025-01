A- A+

BBB 25: João Pedro e João Gabriel, os "gemim do agro", têm detalhe que os diferencia; saiba qual

Desde que foram anunciados no “Big Brother Brasil”, João Gabriel e João Pedro — gêmeos que criam conteúdo sobre a vida no campo — geraram certo burburinho nas redes sociais: afinal, como identificar quem é quem na dupla?

Durante uma das primeiras interações com os novos participantes do BBB 25 na última segunda-feira (14), Tadeu Schmidt tratou de tirar logo a dúvida e perguntou diretamente a eles o que fazer.

De acordo com a explicação dos irmãos, a principal diferença física está nas tatuagens que ambos têm nos braços. João Pedro possui artes corporais no membro direito, enquanto João Gabriel tem desenhos no esquerdo. No momento, Tadeu até brincou afirmando que se eles estivessem com alguma camisa com mangas compridas não seria nada fácil a identificação.

Na web, alguns internautas apontaram ainda que João Pedro tem uma pinta no nariz, já João Gabriel não.

Além disso, características da personalidade de cada um podem ajudar no processo. João Gabriel, por exemplo, é mais extrovertido e gosta de fazer amizades, conforme contou na apresentação do programa.

Apesar disso, diz que é o mais esquentado dos dois, principalmente quando mexem com o irmão, situação em que toma partido de imediato. Também se considera humilde, fiel e bastante competitivo. Divide com João Pedro o sonho de se tornar fazendeiro e ter a própria caminhonete quatro por quatro.

“A gente gosta da vida no campo. Somos muito parecidos em tudo, mas o meu irmão é o mais esquentado. Tenho que ficar segurando ele nesse bailão da vida”, brinca João Pedro sobre João Gabriel.

Já João Pedro é o mais calmo da dupla; justifica dizendo que sabe lidar com as pessoas e que, por isso, é alguém muito difícil de estressar. Seu ponto fraco é ser xingado. Nesse caso, ele assume que retruca na mesma moeda. Aprendeu com o tio a trabalhar com gado, o que até hoje é sua maior paixão.

“Meu irmão é mais namorador, parte para cima de todo mundo. É conversador”, revela João Gabriel sobre João Pedro.

Os gêmeos têm 21 anos, são naturais de Goiatuba e moram em Buriti Alegre, cidades de Goiás. Dentre tudo o que dividem desde que nasceram estão a profissão e o estado civil: são solteiros pecuaristas.

les trabalham como salva-vidas de rodeio e, nas redes sociais, compartilham o dia a dia da vida no interior. Contam que já tentaram diversas profissões como dupla, até mesmo a de cantores, mas que não tinham talento para nenhuma delas.

