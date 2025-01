A- A+

BBB 25 BBB 25: edição deste ano tem a pior audiência em uma estreia do programa Programa desta segunda (14) registrou cinco pontos a menos que a estreia em 2024

Apesar dos números grandiloquentes em termos de patrocinadores, prêmios e participantes envolvidos, o Big Brother Brasil 25 registrou a pior audiência de uma estreia em toda a história do programa.

O primeiro episódio do BBB 25, que foi ao ar nesta segunda (13), mesmo envolto por expectativas, registrou apenas 17 pontos de Ibope na Grande São Paulo, de acordo com dados do TV Pop.

A audiência deste ano caiu cinco pontos com relação à estreia de 2024, até então, a pior estreia do BBB, com 22 pontos.

