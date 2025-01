A- A+

BIG BROTHER BRASIL BBB 25: 8 filés de frango, 12 pedaços de língua bovina; como Gracyanne pode substituir os 40 ovos Só no primeiro dia de programa, musa fitness comeu nove unidades do alimento

Faz apenas três dias que o Big Brother Brasil começou e um dos assuntos mais comentados em relação ao programa é a quantidade de ovos que Gracyanne Barbosa está comendo. Não era segredo que ela comia cerca de 40 por dia, porém, ver essa proeza diariamente é surpreendente.

Esta semana, a influenciadora conseguiu se manter na cozinha vip da casa, ou seja, tem uma quantidade maior de ovos disponíveis além de uma maior variedade de carnes. Ela vai conseguir suprir o número de proteína dos 40 ovos por meio delas, entretanto, ela vai ter que consumir muita carne.





A pedido da reportagem, a colunista do Globo, a nutricionista Priscilla Primi fez alguns cálculos de quanto a musa fitness precisaria comer para suprir a necessidade proteica de 40 claras e mais 10 gemas que é o que Gracyanne come diariamente.

No vip, por exemplo, seria o equivalente a comer 5 filés médio ou 550 gramas de filet mignon, contra-filé e miolo de alcatra grelhada. Se ela quiser suprir o número de proteínas do ovo comendo filet de frango, o número seria um pouco maior — seriam 8,5 filés médios ou 640 gramas.

Em relação ao peixe, seria um pouco menos (4,5 filés grandes de salmão sem pele grelhado ou 700g; e 9 pedaços médios de tilápia cozida ou 800g).

Na xepa, as proteínas do mercado são carnes de segunda como fígado, língua de boi, dobradinha e rabo. Se escolher um fígado bovino grelhado, seriam necessários 5,5 filés médios ou 600 gramas para suprir à quantidade de proteínas do ovo; a rabada seria preciso oito pedaços médios ou 880 gramas.

Se ela preferir uma dobradinha, por exemplo, seriam necessárias 6 conchas cheias ou 900 gramas da carne. A língua bovina é ainda maior em quantidade — 12 pedaços ou 840 gramas.

— A Gracyanne vai penar se ela parar na xepa. Ela faz a separação das gemas e claras para ter um controle maior da gordura do ovo, visto que elas estão todas concentradas na gema. As carnes, principalmente as de segunda, como moela e rabada, são ricas em gorduras. No programa ela não vai conseguir medir essas quantidades e isso pode refletir na composição corporal dela — explica Primi.

Na gema do ovo é encontrada gordura saturada, em pequenas quantidades, mas que se ingeridas na quantidade que as musas citam, podem levar ao aparecimento de doenças cardiovasculares e sobrepeso a longo prazo.

