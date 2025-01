A- A+

BIG BROTHER BRASIL No "Flash BBB", Beatriz Reis, a Bia do Brás, fala de rotina na TV e amizade com Patrícia Poeta Desde que saiu da casa, ela fez publicidade para diversas grandes marcas de varejo

Beatriz Reis, a Bia do Brás, foi, juntamente com Thiago Oliveira, a primeira "participante" confirmada do BBB 25. A dupla foi anunciada, ainda em novembro, como os apresentadores dos flashes sobre o reality show na programação da TV Globo. Mais um passo na carreira meteórica da ex-camelô, um dos principais destaques do BBB 24.

Desde que saiu da casa, ela fez publicidade para diversas grandes marcas de varejo, fez participação em novela (em "Família é tudo", antecessora da atual "Volta por cima") e ganhou um quadro no "Encontro", de Patrícia Poeta.





— Já está quase completando um ano (que saí do BBB) e, sinceramente, ainda me pego surpresa com tudo que aconteceu. As mudanças foram muitas, e a adaptação, apesar de desafiadora, foi um processo de aprendizado que tenho tirado de letra — disse a jovem, de 24 anos. — Como tenho tido uma agenda muito cheia, às vezes conciliar com a vida pessoal é complicado. Mas a gente vai se acostumando, né?

Os flashes são diárias e Bia precisa chegar horas antes para preparar cabelo, maquiagem, "bater o look com as figurinistas da Globo e partir para a rua para a gravação". Na rua, ninguém esquece o que ela ofereceu em quase em 100 dias de programa no ano passado.

— Me perguntam sobre as provas e relembram algum momento marcante — diz a apresentadora. — Fora isso, tem muito elogio, o pessoal costuma ser supercarinhoso. Sinto que muitas pessoas se identificaram com a minha forma de ser, com minha autenticidade.

A identificação mútua rolou também com Patrícia Poeta, a pessoa famosa por quem Bia nutre mais admiração desde que começou a circular pelos Estúdios Globo como contrarada. Segundo a novata, foi a jornalista e apresentadora que "segurou minha mão, me deu oportunidade e posso dizer que me ensinou muito".

— Além de uma inspiração, se tornou uma amiga. Quando eu saí do BBB e fui ao Encontro, já criamos uma conexão muito natural. Ela chegou a me levar para o camarim dela, me dar vários conselhos, palavras motivacionais que eu precisava ouvir e deu espaço para o "Econobia".

