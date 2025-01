A- A+

Big Brother Brasil Com vaso entupido, banheiro do BBB 25 ganha aviso na parede após atitudes polêmicas de ex-BBB Cocô no chão, calcinha 'estropiada', mau cheiro, pelos espalhados... Cômodo do Big Brother Brasil acumula histórico de reclamações; relembre

O vaso sanitário do BBB 25 já apresentou problemas — em função do mau uso por parte dos participantes — em pouquíssimos dias de confinamento. Na madrugada da última quarta-feira (15), o pernambucano Guilherme confidenciou para a sogra Joselma que havia entupido a privada.

O caso deu o que falar (e cheirar), e até Anitta — que esteve na casa na última noite, para realizar o show da primeira festa desta edição — se espantou com a situação do cômodo.

Aliás, neste ano, devido a atitudes polêmicas de ex-participantes, a produção do reality show instalou placas com alertas no local para orientar a utilização correta do toalete.

Detalhe: o entupimento do vaso só foi resolvido na manhã desta quinta-feira (16), mediante conserto realizado pela produção.

Os recados que foram instalados, por meio de placas na parede dos banheiros, são os seguintes: "Não suba no vaso sanitário. Risco de acidentes"; "Não jogue absorvente no vaso sanitário"; e "Não descarte papel nem no vaso nem no chão".



Mas, afinal, como é o banheiro no BBB - Big Brother Brasil? Ex-participantes do programa já deram declarações a respeito desse cômodo, o único da casa a que o público não tem acesso por meio das câmeras.

E os relatos não são lá os melhores. "Tinha vez que eu entrava e via papel de cocô no chão, cabelo por todo canto… Precisava passar o pé desviando de tanto cabelo que tinha no chão. Sem exagero. Xixi na tampa, sangue, cocô respingado…", contou Fiuk, do BBB 20.

A seguir, confira depoimentos de ex-BBBs e atuais participantes do BBB que dão conta de como é o banheiro no reality show.

Dentro da casa, há apenas dois toaletes — um, na área comum próxima ao chuveiro; outro, dentro de um dos quartos.

"Cocô no chão"

No BBB 24, a paraense Alane — que também entupiu o vaso em certa ocasião, no reality show — se revoltou ao encontrar excremento no chão do banheiro. "Esse é o cúmulo de não saber conviver. Achei que ia passar por muita coisa no BBB, mas cocô no chão?", indignou-se.

"Não é brigadeiro?", indagou Beatriz, que deixou o pagodeiro Rodriguinho constrangido ao revelar que fazia o "número 2" com os dois pés apoiados na tábua do vaso sanitário.

Daí, aliás, o tal recado permanente da produção do program, orientando a forma correta de realizar a evacuação ("Não suba no vaso sanitário. Risco de acidentes", diz o aviso).

"Negócio trash"

Depois de deixar o BBB 21, o cantor e ator Fiuk chamou atenção ao dar detalhes sobre o banheiro no confinamento. Ele reclamou que os brothers eram sujos e não cuidavam do toalete da maneira devida.

"Havia vezes em que as pessoas usavam e não passavam nem aquele cheirinho (aromatizador de ambiente). Vinha aquele cheiro de cocô mole, tudo sujo, manchado. Eu recolhia papéis de cocô do chão. Nem cabia mais no saquinho de lixo porque já estava lotado de tanto papel. Faziam uma montanha de papel. Tiravam a tampa do cesto de lixo só para a pilha poder ficar mais alta. E o ralo? O ralo ficava entupido de pelo. O negócio era trash", contou ele, numa entrevista à revista "Quem".

"Cheddar, cocô, cabelo e pentelho"

Em sua passagem pelo BBB 23, Bruna Griphao se assustou com o estado do toalete. Após passar mal, ela vomitou e limpou a sujeira. Mas fez questão de compartilhar um recado com os colegas.

"Lavei o banheiro. Agora ninguém pode falar que eu vomitei e não lavei", frisou. Os brothers aplaudiram a sister, e Fred brincou: "Parabéns pelo mínimo!".

Ao que a atriz o rebateu: "Não só isso, pô. Tava cheio de cheddar, cocô, cabelo e pentelho no chão, porque as pessoas são porcas. Elas se depilam ali e deixam o pentelho no chão. Nunca vi. Isso é nojento".

"Porquice, falta de educação"

Amanda Djehdian, participante do BBB 15, costuma lembrar que sempre dava um jeito de limpar o banheiro antes de utilizar o cômodo.

"Eu chegava a ter ânsia de vômito. Era porquice, falta de educação mesmo. Para eu fazer xixi, tinha que limpar o chão todo urinado. Sério, era um horror", ela relembrou, recentemente.

"Calcinha estropiada"

No BBB 24, o cantor Rodriguinho se desentendeu com colegas após se queixar de uma peça íntima que havia sido largada no banheiro — e que estava "estropiada", em suas palavras.

Beatriz assumiu a culpa. Mas rebateu o artista. "Rodrigo, eu realmente errei de ter deixado a calcinha lá. Só que você falou 'estava tudo estropiado', como se estivesse arreganhado. Não, a calcinha estava dobradinha no canto", ela afirmou.

"Pentelho pra lá e pra cá"

A participante Isabelle Nogueira, do BBB 24, também demonstrou, por diversas vezes, irritação com a falta de cuidado e limpeza no banheiro por parte dos colegas de confinamento.

"Isso aqui é uma zona. Morar com esse povo é uma grande loucura. É pentelho pra lá e pra cá", reclamou ela.

