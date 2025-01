A- A+

Big Brother BBB 25: Letícia, a filha da sogra e mulher do genro, é da prosa e das boas risadas Filha de Joselma e esposa de Guilherme, a dupla olindense que está no BBB25, Letícia falou sobre curiosidades da dupla olindense que está no reality

O caminho até Ouro Preto, em Olinda, Região Metropolitana do Recife (RMR), tem se tornado cada vez mais curto, rápido e em especial, agradável - para a Folha de Pernambuco, que tem 'batido o ponto' por lá, e sem fingir costume.



É que depois que Joselma, a Dona Delma, e Guilherme - respectivamente a sogra e o genro do BBB25 - entraram no reality, estar com a família dos participantes tem sido de prosa, das boas, e de risos, intermináveis.



PAPO DA VEZ: A FILHA DA SOGRA



"Ela gritou, 'Guilherme, meu gostoooooso'", e foi assim que o genro foi apresentado à sogra.

Essa uma das tantas histórias que Letícia, a filha de Dona Delma, contou em mais uma visita à casa da participante olindense.

Esbanjando tranquilidade e à vontade, a fisioterapeuta iniciou o papo com Nina, uma cadela adotada pela família, e uma das filhas de Delma - menos tranquila do que Letícia, e com um rosnar recorrente de uma ciumenta.





Ciúmes, aliás, é um sentimento que a esposa de Guilherme parece não ter. Ao menos ela garante estar preparada, até, para assistir ao marido desfilando de sunga pela piscina da casa.



Entre outras coisas, Letícia contou sobre a relação de sogra e genro. "Eles se complementam" já que, segundo ela, a mãe é emoção e o marido, razão. Mas... "quando ele se impõe, ele se impõe", assegura.



O papo também falou sobre "gaias", no contexto de que Alcione, a artista queridinha de Dona Delma, canta sobre todas as suas "desilusões amorosas".



E do Conde, Dona Delma também tem afeição.

Ah, teve também a história do macacão rosa, a roupa da sorte que Delma levou para o reality, assim como o terço, um presente que Guilherme ganhou da irmã, e o levou para a "casa mais vigiada do Brasil".



Veja também