"Ainda Estou Aqui" estreia em primeiro lugar nas bilheterias de Portugal

"Ainda Estou Aqui" estreou fazendo barulho nas bilheterias de Portugal. O drama vencedor do Globo de Ouro de melhor atriz, com Fernanda Torres, acabou com o reinado de "Mufasa: O Rei Leão", que ocupava a liderança do top 10 pelas últimas quatro semanas.

Em quatro dias, o longa de Walter Salles arrecadou US$ 256 mil após estrear em 87 salas portuguesas. Os números são do Box Office Mojo, site especializado em bilheterias cinematográficas. "Ainda estou aqui" vendeu 37 mil ingressos em Portugal.

Em seu primeiro final de semana, o filme já chegou perto de superar a bilheteria do maior sucesso brasileiro em terras portuguesas: "Tropa de elite", que arrecadou US$ 376 mil.

O filme também foi bem recebido na imprensa portuguesa. O Público destacou a atuação "notável" de Fernanda Torres e a sagacidade de Walter Salles em inserir o filme no debate político de hoje. "'Ainda estou aqui' é um filme sobre o destino de uma casa, sobre a dissolução de um reduto familiar íntimo", apontou a publicação.

