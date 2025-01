Quem é Isaac Amendoim? O influenciador mirim que encantou Mauricio de Sousa e virou Chico Bento

A- A+

Quem visitar os cinemas nos próximos dias terá dificuldades em encontrar alguém mais fofo do que Isaac Amendoim. O influenciador mirim de 11 anos é o responsável por dar vida à versão live-action de Chico Bento em "Chico Bento e a goiabeira maraviosa", mais novo filme do universo Mauricio de Sousa.

Isaac vem chamando a atenção do público desde que os primeiros vídeos promocionais do longa começaram a ser divulgados. Em seus vídeos, antes da carreira cinematográfica, ele retratava a rotina da vida rural. Ele começou a viralizar após aparecer em vídeos do influenciador Gustavo Tubarão. Natural de Cana Verde (MG), ele grava vídeos desde os 6 anos de idade e caiu como uma luva no papel.

— Ele (Chico Bento) mora na roça, eu também. Ele gosta de bicho igual eu e ele gosta da natureza e eu também gosto demais da natureza, meu fio — conta Isaac ao Globo via chamada de vídeo.

Apesar da familiaridade com a câmera, o jovem demonstra timidez na entrevista, mas se emociona ao lembrar de quando recebeu a notícia, por parte de Mauricio de Sousa, de que interpretaria o caipirinha que corre descalço pela Vila Abobrinha.

— Fiquei feliz demais da conta quando o Mauricio me falou que eu ia ser o Chico Bento. Foi bão demais entrar nesse universo, conhecer a equipe toda — lembra.

Isaac foi selecionado em um teste que recebeu vídeos de mais de 3 mil crianças. Curiosamente, o material do jovem foi o primeiro analisado pelo diretor e roteirista Fernando Fraiha.

— Normalmente, nós fazemos chamadas públicas para achar as crianças e recebemos muitos vídeos. É difícil achar uma criança de 8 ou 9 anos que não seja por um processo como este. Mas, no caso do Chico Bento, antes mesmo da chamada, o produtor de elenco Luciano Baldan mandou um link com o Instagram do Isaac — lembra o diretor. — Depois, fizemos a chamada e chegaram vídeos de três mil crianças maravilhosas, mas Isaac já tinha construído o rancho dele nas nossas cabeças.

E não foi só Fraiha que Isaac conquistou. O produtor Daniel Rezende, diretor de "Turma da Mônica: Laços" (2019) e "Turma da Mônica: Lições" (2021) diz que o pequeno é uma "força da natureza". Ele também caiu nas graças de Mauricio de Sousa:

— Ver o Isaac Amendoim dar vida ao Chico Bento no cinema foi como reencontrar um velho amigo em um novo lugar, que ganhou novas cores e ampliou os movimentos. Eu sempre digo que criar esses personagens é como formar uma grande família, e ver cada um deles crescer em outras mídias é motivo de orgulho. A gente se preocupou em manter a essência do Chico, o jeito rápido de falar, as tiradas engraçadas e aquela amizade sincera com os seus amigos. O Isaac captou tudo isso, embalado por um carisma inigualável. Ele é único — destaca Mauricio.

Com o lançamento de "Chico Bento e a goiabeira maraviosa", Isaac teve a oportunidade por passar por cidades grandes, mas lembra que continuou sentindo falta da roça, especialmente dos animais. Nos cinemas, o jovem comemora ter tido a chance de chorar em cena.

— Eu gostei muito de chorar numa parte do filme, foi uma experiência nova, foi muito legal trabalhar no filme — diz o jovem ator, para quem a expressão “trabalho” precisa vir entre aspas. — Foi mais uma diversão. Ensaiamos nove semanas, mas não era ensaio. Nós tava brincando e decorando o texto. Nas filmagens tinha uns trem pra brincar. Nós só divertia.

Para arrancar o choro do jovem, Fraiha partiu para um golpe baixo.

— O Fernando sabia que eu tava preocupado de chorar. Aí ele falou assim: “Isaac, pensa que é o último dia que iremos se ver.” Aí já bateu aquela dor no coração, eu comecei a chorar, e ele deu ação. Até que foi, meu fio, graças a Deus — lembra Isaac.

