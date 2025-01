Mauricio de Sousa se emociona com filme "Chico Bento": "Como reencontrar um velho amigo"

A- A+

Criado, em esboço, por Mauricio de Sousa em 1961, Chico Bento fez sua estreia nas tirinhas de jornal dois anos depois, em 1963. A revistinha própria viria mais tarde, em 1982. De lá para cá, o caipirinha que corre descalço pela Vila Abobrinha se tornou um dos mais carismáticos personagens do universo do quadrinista. Agora, Chico se prepara para nova estreia, desta vez em versão live-action na tela de cinema.

“Chico Bento e a goiabeira maraviosa” chega aos cinemas hoje expandindo o universo de “Turma da Mônica: laços” (2019) e “Turma da Mônica: lições”, sucessos dirigidos por Daniel Rezende que encantaram um público de crianças, jovens e adultos há anos esperando por uma versão com atores de Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali e companhia.





‘Fiquei encantado’

Dirigido por Fernando Fraiha, produtor em “Laços” e “Lições”, o novo longa acompanha Chico Bento após receber a notícia de que um poderoso fazendeiro local pretende construir uma estrada passando por cima da goiabeira do Nhô Lau, seu lugar favorito na Vila Abobrinha. Com a ajuda dos amigos Zé Lelé, Rosinha, Tábata e Hiro, o jovem tentará mostrar para a população da região que não vale a pena derrubar a árvore.

— Cada personagem que criei tem um pedaço de mim, e o Chico Bento, em especial, carrega muito da minha infância no interior — diz Mauricio de Sousa, de 89 anos, que faz uma participação especial na obra. — O filme conseguiu captar a alma do Chico. Traz uma mensagem muito bonita sobre natureza, preservação e amizade. Fiquei encantado com a riqueza dos detalhes: a paisagem do vilarejo, o sotaque caipira autêntico e a trilha sonora, que faz a gente se sentir dentro daquela roça. Foi como reencontrar um velho amigo.

Isaac Amendoim, influenciador mirim de 11 anos, com 3,7 milhões de seguidores no Instagram, é quem assume a responsabilidade de dar vida a Chico Bento nas telas, juntando-se a um elenco com nomes como Luis Lobianco, Débora Falabella e Taís Araujo.





Mauricio de Sousa em cena de "Chico Bento e a goiabeira maraviosa" — Foto: Fabio Braga/Divulgação

— Normalmente, nós fazemos chamadas públicas para achar as crianças e recebemos muitos vídeos. É difícil achar uma criança de 8 ou 9 anos que não seja por um processo como este. Mas, no caso do Chico Bento, antes mesmo da chamada, o produtor de elenco Luciano Baldan mandou um link com o Instagram do Isaac — lembra Fraiha. — Depois, fizemos a chamada e chegaram vídeos de três mil crianças maravilhosas, mas Isaac já tinha construído o rancho dele nas nossas cabeças.

De 'Chico Bento' a 'Avatar 3': Os 25 filmes mais aguardados de 2025

A escolha do jovem parece ter sido um acerto: desde os primeiros trailers, a reação vem sendo muito positiva na redes sociais. Rezende trata o jovem intérprete como uma “força da natureza”, enquanto Mauricio conta ter ficado com o “coração cheio de orgulho” ao reencontrar este velho amigo.

— Fiquei feliz demais da conta quando o Mauricio me falou que eu ia ser o Chico Bento. Foi bão demais entrar nesse universo, conhecer a equipe toda — diz Isaac, que garante ter muito em comum com o personagem. — Ele mora na roça, eu também. Ele gosta de bicho igual eu e ele gosta da natureza e eu também gosto demais da natureza, meu fio.

O jovem já tinha experiência com a câmera desde os 7 anos, mas pôde viver momentos novos no cinema.

— Eu gostei muito de chorar numa parte do filme, foi uma experiência nova, foi muito legal trabalhar no filme — diz o jovem ator, para quem a expressão “trabalho” precisa vir entre aspas. — Foi mais uma diversão. Ensaiamos nove semanas, mas não era ensaio. Nós tava brincando e decorando o texto. Nas filmagens tinha uns trem pra brincar. Nós só divertia.

Para arrancar o choro do jovem, Fraiha partiu para um golpe baixo.

— O Fernando sabia que eu tava preocupado de chorar. Aí ele falou assim: “Isaac, pensa que é o último dia que iremos se ver.” Aí já bateu aquela dor no coração, eu comecei a chorar, e ele deu ação. Até que foi, meu fio, graças a Deus — lembra Isaac.

Personagens preferidos

Chico Bento foi criado por Maurício como uma homenagem a seu tio-avô, Francisco Bento, e sempre foi citado como um dos personagens mais queridos do criador. Fraiha, que escreveu o roteiro ao lado de Elena Altheman e Raul Chequer, lembra que o quadrinista chegou a recusar as primeiras versões da história para as telas, até se identificar com a trama da goiabeira. O cineasta foi convidado para o projeto por Rezende graças à sua ligação com o humor, com experiências como as do longa “La vingança” (2016) e dos programas “Falha de cobertura” e “Choque de cultura”.

“Chico Bento e a goiabeira maraviosa” estreia em mais de 800 salas pelo Brasil em momento aquecido do cinema nacional. Segundo o diretor, já existe um roteiro para uma continuação.

— Espero que “Chico” se aproveite desta onda de orgulho do brasileiro com sua dramaturgia, depois do sucesso de “Ainda estou aqui” e “O auto da Compadecida 2”, para que possamos ir acostumando as pessoas a irem aos cinemas novamente para ver bons filmes nacionais — diz Rezende, produtor e supervisor artístico do longa.

Veja também

FAMOSOS Affair de Grazi Massafera foi apalpado ao vivo por "rainha dos domingos" italiana e não gostou