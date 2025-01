Confira os 25 filmes brasileiros mais aguardados de 2025: "Chico Bento" e "O agente secreto"

A- A+

Leia também

• Max confirma a estreia da 2ª temporada de "The Last Of Us" para o mês de abril

• "The Pitt" e "Grande sertão": as estreias no streaming da semana (05/01 a 11/01)

O cinema nacional foi diretamente responsável para fazer o Brasil superar, em 2024, o número de ingressos vendidos no ano anterior, com sucessos como " Ainda estou aqui", "Minha irmã e eu" e "O auto da compadecida 2".

Com a volta da cota de tela e um mercado mais estabilizado, as expectativas são positivas para o novo ano, que conta com uma série de importantes lançamentos nacionais. Separamos uma lista com os 25 longas brasileiros mais aguardados para 2025. Confira:

'Chico Bento e a goiabeira maraviósa'

Um dos mais queridos personagens do universo de Maurício de Sousa, Chico Bento chega às telas em um filme estrelado pelo jovem e carismático Isaac Amendoim, com participações especiais de Débora Falabella e Taís Araujo. Em "Chico Bento e a goiabeira maraviósa", Chico precisa unir toda sua turma para salvar a goiabeira do Nhô Lau (Luis Lobianco). Estreia dia 9 de janeiro.

'Baby'

Destaque na Semana da Crítica da Festival de Cannes, de onde saiu com o prêmio de melhor ator revelação para Ricardo Teodoro, "Baby" é outra estreia de destaque desta quinta-feira (9). O drama dirigido por Marcelo Caetano conta a história do jovem Wellington (João Pedro Mariano), que deixa um centro de detenções para menores sem o apoio da família biológica. Ele acaba acolhido por Ronaldo (Teodoro), um garoto de programa que conhece em um cinema pornô. Os dois acabam desenvolvendo uma relação intensa e repleta de reviravoltas. O elenco conta ainda com as presenças de Ana Flavia Cavalcanti, Bruna Linzmeyer, Luiz Bertazzo e Marcelo Varzea.

'Todo mundo (ainda) tem problemas sexuais'

Adaptação atualizada da obra de Domingos Oliveira (1936-2019). Dirigido por Renata Pascoal e estrelado por Letícia Lima, Dudu Azevedo e Sophia Abrahão, o filme retrata quatro histórias sobre relacionamentos. Estreia dia 30 de janeiro.





'Vitória'

Dirigido por Andrucha Waddington — que assumiu o projeto após o falecimento de Breno Silveira — e estrelado por Fernanda Montenegro e Alan Rocha, "Vitória" chega aos cinemas no dia 13 de março. A trama conta a história de uma senhora de 80 anos que filmou com uma câmera própria a rotina do tráfico de drogas na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, e denunciou à polícia. O caso real foi reportado pelo Extra, em agosto de 2005, em reportagem de Fábio Gusmão, autor do livro "Dona Vitória da Paz".

'O melhor amigo'

Também no dia 13 de março chega aos cinemas "O melhor amigo", novo trabalho do diretor cearense Alan Deberton ("Pacarrete"). A trama de amor e amadurecimento acompanha Lucas (Vinicius Teixeira), um jovem arquiteto que, durante uma crise em seu relacionamento com Martin (Léo Bahia), faz uma viagem sozinho à praia de Canoa Quebrada onde reencontra um amor do passado, Felipe (Gabriel Fuentes). O filme tem participação especial de Mateus Carrieri, Cláudia Ohana e Gretchen.

'Câncer com ascendente em Virgem'

Novo filme de Rosane Svartman estrelado por Suzana Pires, Marieta Severo e Nathália Costa. A trama é baseada na história da produtora Clélia Bessa, que durante a luta contra um câncer de mama, em 2008, lançou o tocante e divertido blog “Estou com Câncer, e Daí?”. Protagonista e roteirista do longa, Suzana vive Clara, uma mulher controladora e de ritmo acelerado que irá repensar sua vida e suas relações ao ser diagnosticada com câncer de mama. Estreia prevista para março.

'Manas'

Desenvolvido ao longo de dez anos, o drama dirigido por Marianna Brennand retrata a rotina de violência sexual contra crianças, adolescentes e mulheres na Ilha do Marajó, no Pará, a partir da história de Marcielle (Jamilli Correa), uma garota de 13 anos que enfrenta a realidade dolorosa que começa dentro de sua casa. Dira Paes, Fátima Macedo e Rômulo Braga estão no elenco. O filme conquistou o prêmio máximo da mostra Giornate Degli Autori, no Festival de Veneza. Lançamento previsto para abril.

a

'Homem com H'

Jesuíta Barbosa assume a responsabilidade de interpretar Ney Matogrosso na cinebiografia "Homem com H", com direção e roteiro de Esmir Filho. O longa navegará por diferentes fases da carreira do cantor, passando por infância, adolescência, vida adulta e maturidade. O lado livre e apaixonado de Ney, um dos artistas mais influentes de sua geração, também será objeto de retrato na obra. O lançamento acontece no dia 1º de maio.

'Lispectorante'

A diretora pernambucana Renata Pinheiro, de "Amor, plástico e bagulho", adentra ao universo de Clarice Lispector em "Lispectorante", filme inspirado em frases e pensamentos da clássica autora. Protagonista da adaptação mais famosa de Clarice, "A hora da estrela" (1985), de Susana Amaral, Marcélia Cartaxo é a protagonista da trama, que reúne uma mulher de 60 anos e um andarilho romântico em uma cidade abandonada. Pedro Wagner e Grace Passô também estão no elenco. Estreia dia 8 de maio.

'Enterre seus mortos'

Grande nome do cinema nacional em 2024, com trabalhos em "Ainda estou aqui" e "O auto da Compadecida 2", Selton Mello chega com mais um trabalho em 2025: "Enterre seus mortos", adaptação de romance homônimo de Ana Paula Maia. A direção é de Marco Dutra e o elenco conta ainda com a presença de Marjorie Estiano. Na trama, Selton vive Edgar Wilson, um homem soturno que trabalha como removedor de animais atropelados em estradas. Estreia prevista para o primeiro semestre.

"Malês"

Passados 47 anos desde sua estreia na direção, em “Na boca do mundo”, Antonio Pitanga retorna para trás das câmeras neste drama sobre o maior levante organizado por pessoas escravizadas da história do Brasil. Os filhos Rocco e Camila Pitanga são dois dos protagonistas da história.<EP,1>

'Um lobo entre os cisnes'

Com estreia prevista entre março e abril, “Um lobo entre os cisnes” conta a história real da vida de Thiago Soares, um garoto criado no subúrbio do Rio para se tornar primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres. O artista é interpretado por Matheus Abreu no longa, que conta com direção de Marcos Schechtman e Helena Varvaki.

'Os enforcados'

Passados 12 anos desde "O lobo atrás da porta", Leandra Leal retoma a parceria de sucesso com o diretor Fernando Coimbra, agora ao lado de Irandhir Santos. A trama acompanha um casal vivendo confortavelmente na Zona Oeste do Rio de Janeiro, graças ao império do jogo do bicho construído pelo pai e pelo tio dele. As coisas mudam quando a mulher (Leal) incentiva o marido (Santos) a ter uma maior participação no jogo. Estreia prevista para o primeiro semestre.

'Oeste outra vez'

Grande vencedor do Festival de Gramado de 2024, o faroeste dirigido por Erico Rassi acompanha acompanha Totó (Ângelo Antônio), um homem bruto que não aceita ter sido deixado pela companheira e se volta contra o atual amante dela, Durval (Babu Santana), dando início a uma trajetória de violência e masculinidade frágil e tóxica. Rodger Rogério e Antônio Pitanga completam o elenco. Estreia no primeiro semestre.

'Barba ensopada de sangue'

A adaptação de best-seller homônimo de Daniel Galera com direção de Aly Muritiba ("Cangaço novo") chega às telas no primeiro semestre do ano, após première no Festival de Gramado de 2024. Estrelado por Gabriel Leone, o longa conta a história de um professor de educação física que, após a morte do pai, busca refúgio em Garopaba, um pequeno balneário de Santa Catarina. Portador de uma condição neurológica congênita e sempre na companhia da cadela de seu pai, ele começa a buscar a verdade sobre o misterioso assassinato de seu avô no mesmo balneário, décadas antes de chegar ali.

'Silvio Santos vem aí'

O ator e comediante Leandro Hassum dá vida a Silvio Santos em "Silvio Santos vem aí", novo longa com direção de Cris D'Amato e roteiro assinado por Paulo Cursino. A trama acompanha os bastidores do programa de estrondoso sucesso que consagrou o comunicador falecido em agosto. A estreia está prevista para o dia 14 de agosto.

'Agentes especiais'

Passados quase quatro anos da morte de Paulo Gustavo (1978-2021), um projeto do humorista chega aos cinemas. Ideia original de Paulo, que estrelaria a produção, "Agentes especiais" reúne Marcus Majella e Pedroca Monteiro em uma sátira de filmes policiais americanos. Estreia em 4 de setembro.

'A melhor mãe do mundo'

Mais novo longa de Anna Muylaert, diretora conhecida pelos trabalhões em “Que horas ela volta?” e “Durval Discos”. Estrelado por Shirley Cruz e Seu Jorge, o filme acompanha uma catadora de materiais recicláveis que decide prestar queixa em uma delegacia da mulher após sofrer abusos do marido.

'O agente secreto'

Novo filme de Kleber Mendonça Filho, conhecido pelos trabalhos em "Bacurau" e "O som ao redor". Estrelado por Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido e grande elenco, "O agente secreto" será um thriller político passado no Recife em 1977, durante a ditadura militar no Brasil. Na trama, Wagner irá interpretar Marcelo, um especialista em tecnologia acusado de atividades subversivas e que se muda de São Paulo para Recife na tentativa de escapar de agentes do governo. Ele chega à cidade e, em pouco tempo, começa a desconfiar que está sendo espionado por seus vizinhos. Sem previsão de estreia.





Wagner Moura, protagonista de ''O Agente Secreto'', ao lado do diretor Kleber Mendonça Filho // Instagram/Reprodução

'Velhos bandidos'

Fernanda Montenegro, Bruna Marquezine, Lázaro Ramos, Vladimir Brichta e Ary Fontoura formam o elenco principal de "Velhos bandidos", comédia dirigida por Claudio Torres (filho de Fernandona). A trama acompanha um casal de aposentados (Montenegro e Fontoura) que planejam um assalto à banco. Só que para o roubo ser perfeito eles precisam de um casal de jovens assaltantes, Nancy e Sid, interpretados por Bruna Marquezine e Vladimir Brichta, que viram parceiros no crime. O maior problema do grupo de ladrões é o obstinado investigador Oswaldo (Lázaro Ramos).

'Sexa'

Estreia na direção de Gloria Pires. A atriz também é protagonista da história ao assumir o papel de Bárbara, uma mulher que acabou de completar 60 anos, mas que tem pavor de envelhecer. Após algumas relações frustradas, ela acaba se envolvendo com um homem 25 anos mais novo. E terá dificuldades em lidar com essa relação.

'Mauricio de Sousa — O filme'

Cinebiografia de Mauricio de Sousa, o quadrinista mais importante do Brasil e criador da Turma da Mônica. A trama acompanha a trajetória do artista e empresário da infância ao sucesso profissional, destacando a criação de personagens icônicos como Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali e Chico Bento. No filme, que tem direção de Pedro Vasconcelos, Mauricio é interpretado por Mauro Sousa, seu filho na vida real. Estreia no dia 23 de outubro.

'100 dias'

Com direção de Carlos Saldanha, "100 dias" conta a história da travessia, há 40 anos, do Oceano Atlântico por Amyr Klink (vivido por Filipe Bragança). Ele tornou a primeira pessoa a atravessar o percurso em uma embarcação a remo, saindo de Luderitz, na Namíbia, e chegando a Salvador. O filme é uma adaptação da autobiografia "Cem dias entre céu e o mar", de Klink.

'A fúria'

Dirigido por Ruy Guerra e Luciana Mazzotti, o longa encerra a trilogia do cineasta luso-brasileiro iniciada com “Os fuzis” (1964) e “A queda” (1977). Ricardo Blat assume o papel de Mário (vivido por Nelson Xavier nos anteriores). Morto durante a ditadura, ele sai das profundesas da terra em busca de vingança. Lima Duarte, Daniel Filho, Grace Passô e Simone Spoladore estão no elenco, que marca ainda as despedidas dos atores Antônio Pedro e Paulo César Pereio. Estreia no segundo semestre.

'Deus ainda é brasileiro'

22 anos após o sucesso com "Deus é brasileiro", o diretor Cacá Diegues deve lançar a continuação "Deus ainda é brasileiro" em 2025. O filme está em desenvolvimento desde 2022 e, segundo os produtores, ainda necessita de R$ 700 mil para ser finalizado. A ideia é lançar o filme ainda este ano. Antônio Fagundes retorna ao papel de Deus.

Veja também

TELEVISÃO Quando estreia o BBB 25? Veja data e tudo o que sabemos sobre a nova edição