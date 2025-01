A- A+

streaming "The Pitt" e "Grande sertão": as estreias no streaming da semana (05/01 a 11/01) "La lola: entre dois mundos", da Televisa, também está na lista

A nova aposta da plataforma de streaming Max para 2025 une elementos de dois estilos marcantes da TV americana.

Como no clássico “Plantão médico”, acompanhamos o cotidiano de um hospital de pronto-socorro — neste caso, em Pittsburgh, onde um grupo de estudantes de Medicina dá seus primeiros passos guiados pelo doutor Michael “Robby” Rabinovitch.

Seu intérprete é Noah Wyle, que por mais de uma década esteve no “Plantão” como o doutor John Carter.

The Pitt (HBO e Max, a partir de 9/01)





Além disso, como no combate aos terroristas de “24h”, “The Pitt” terá episódios em que cada minuto importa.

Serão 15 capítulos cobrindo 15 horas em tempo real do setor de emergência. Maratonar a primeira temporada é, na prática, atravessar um plantão inteiro.

Outros veteranos de “Plantão médico” que estão nesta empreitada são o produtor John Wells e o roteirista R. Scott Gemmill, criador de “The Pitt”.

Além de estrelar a série, Noah Wyle também escreveu dois episódios.

O elenco ainda conta com Tracy Ifeachor, Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones e Gerran Howell.

Grande sertão (TV Globo, a partir de 7/01, 23h15)





O filme de Guel Arraes, com roteiro dele e de Jorge Furtado, foi expandido para formato de minissérie em quatro capítulos, que serão exibidos de terça a sexta-feira, às 23h15.

Protagonizada por Luiza Arraes e Caio Blat, esta adaptação do clássico livro de Guimarães Rosa transpõe o universo dos jagunços do sertão para uma periferia urbana.

Terra indomável (Netflix, a partir de 9/01)



Com direção do cineasta Peter Berg (“O Grande Herói”) e roteiro de Mark L. Smith (“Twisters”), esta aguardada produção estrelada por Taylor Kitsch e Betty Gilpin, que se passa em 1857, promete uma visão crua e realista da formação dos Estados Unidos, com foco no choque violento entre religião e cultura.

Plantão policial (Prime video, a partir de 9/01)





Dizem que Dick Wolf, lendário produtor que criou a franquia “Law & Order”, se repete muito.

Desta vez, tentou inovar, investindo em episódios curtos, em torno de 25 minutos.

No roteiro, a fórmula consagrada que o fã de séries policiais espera: o dia a dia de uma policial veterana e um novato nas ensolaradas e perigosas ruas de Long Beach, Califórnia.

La lola: entre dois mundos (Globoplay, a partir de 09/01)



Sucesso da mexicana Televisa, esta trama gira em torno da história de Lalo (Diego Amozurrutia), “hetero top” que acorda no corpo de uma mulher após ser vítima de bruxaria.

Na pele de Lola (Bárbara de Regil), ele enfrenta as dificuldades de um mundo machista — ou seja, prova do próprio veneno — enquanto tenta reverter o feitiço.

