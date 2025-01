Vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro ganha destaque na imprensa internacional

A- A+

O prêmio de Melhor Atriz de Filme Dramático recebido por Fernanda Torres, na noite do último domingo (5), durante a cerimônia do Globo de Ouro, é tema de destaque na imprensa internacional.



Veículos de comunicação americanos e europeus ressaltam que a vitória da artista brasileira — pelo trabalho como protagonista no filme " Ainda estou aqui" (2024), de Walter Salles — representa "a maior reviravolta" e "única verdadeira surpresa" da premiação neste ano, como indicou o jornal "Los Angeles Times".

Intérprete de Eunice Paiva — advogada que dedicou a vida para descobrir o paradeiro do marido, o ex-deputado Rubens Paiva, torturado e morto por agentes da ditadura militar brasileira —, Fernanda Torres concorria com pesos-pesados de Hollywood. Estavam no páreo Angelina Jolie (por "Maria"), Nicole Kidman (por "Babygirl"), Tilda Swinton (por "O quarto ao lado"), Kate Winslet (por "Lee") e Pamela Anderson (por "The last showgirl").



A análise publicada pela revista americana "Variety" afirma que a conquista de Fernanda foi a "grande surpresa da noite", o que resultou num "discurso emocionante". A publicação realça o trecho em que a artista classificou o filme que protagoniza "como uma forma de pensar em como sobreviver em tempos difíceis".

Diz a revista "Variety": "Torres não especificou no palco o que ela quis dizer com 'tempos difíceis'. No entanto, os cineastas de 'Ainda estou aqui' disseram que a história do filme ressoa de forma diferente após a insurreição de 6 de janeiro nos Estados Unidos e os tumultos de 2023 no Brasil, onde apoiadores do político de direita Jair Bolsonaro invadiram prédios do governo brasileiro por causa de suas falsas alegações de fraude eleitoral".



O diário espanhol "El País" chamou atenção para a homenagem que Fernanda Torres fez à mãe, a também atriz Fernanda Montenegro, enaltecida pela publicação como a "grande dama da interpretação brasileira".

O jornal britânico "The Guardian" destacou igualmente o fato de a brasileira ter dedicado o troféu à mãe, indicada ao mesmo prêmio, há 25 anos, pelo trabalho em " Central do Brasil" (1998), também dirigido por Walter Salles. A publicação aponta que a vitória pode pavimentar uma indicação ao Oscar. "Será que Fernanda Torres pode ir ainda mais longe? A Sony provavelmente investirá novos recursos na campanha da atriz, cuja mãe – a lendária Fernanda Montenegro – foi indicada ao Oscar há 25 anos por 'Central do Brasil' e que interpreta a versão mais velha de sua filha em 'Ainda estou aqui'. Esse tipo de detalhe pode ajudar os votantes do Oscar a se sentirem ainda mais inclinados a impulsionar Torres mais uma vez", analisou a publicação.



No "New York Times", a conquista da filha de Fernanda Montenegro foi elencada como uma das "vitórias inesperadas" da noite.

O francês "Le Monde" destacou o discurso de Fernanda Torres dedicado para a mãe. Já o "Hollywood Reporter", dos Estados Unidos, também falou em surpresa e apontou que a brasileira ganhou de várias outras estrelas, incluindo Kate Winslet, "uma das favoritas do Globo de Ouro". O argentino "Clarín" escreveu que a atriz "venceu surpreendentemente pelo filme de Walter Salles

