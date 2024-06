A- A+

HOTEL LUXUOSO Felipe Neto se deslumbra em hotel com diária de mais de R$ 6 mil: 'Amy Winehouse ficou nessa suíte' Youtuber e namorada, a influenciadora digital Juliane Carvalho, aproveitam fim de semana no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro

Felipe Neto usou as redes sociais, no último fim de semana, para mostrar, deslumbrado, que se hospedou no mesmíssimo quarto — num hotel luxuoso na cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Santa Teresa — em que esteve Amy Winehouse, em 2010, período em que a cantora realizou shows no Brasil.



O cômodo mais confortável do endereço, com duas banheiras, varanda e 160 metros quadrados, tem diárias com valor acima de R$ 6 mil. "Gente, e eu que descobri que a Amy Winehouse ficou nessa mesma suíte que a gente está, e eu não fazia ideia!?", contou o influencer, ao lado da namorada, a também influenciadora digital Juliane Carvalho.

O casal teve direito a uma noite de relaxamento no quarto, com sessões de massagem e banho especial com óleos essenciais e ingredientes naturais.

De acordo com o Hotel Santa Teresa, a suíte Royal é a mais luxuosa do endereço. Decorado com peças de renomados designers brasileiros, o cômodo tem 160 metros quadrados, com vista para o Cristo Redentor e a Baía de Guanabara — o quarto tem sala de estar, piano de cauda, cama king size, banheira, varanda, ar-condicionado, frigobar, cofre, Wi-Fi e TV.

