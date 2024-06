Após lançar inédita de Rita Lee, Roberto de Carvalho promete mais novidades

A- A+

Viúvo de Rita Lee, Roberto de Carvalho presenteou os fãs, no último domingo (9), com uma música inédita gravada pela cantora — e com direito a clipe com imagens da artista no sítio onde ela vivia, no interior de São Paulo. Haverá mais.



O lançamento de "Voando (Nel Blu Dipinto Di Blu)", versão em bossa nova para a famosa canção "Volare", do italiano Domenico Modugno (veja o clipe abaixo), é apenas uma das centenas de novidades deixadas por Rita, que morreu, aos 75 anos, em 2023.





Familiares contam que Rita Lee preparou um "enorme baú de memórias" para ser entregue ao público após sua partida, como apurou o Globo. Entre as pérolas inéditas, há um caderno com cerca de 400 páginas recheadas de tuítes inéditos. Isso sem falar nas centenas de letras e músicas também inéditas, partes delas já prontas, como "Voando".

— Os tuítes nunca foram publicados. E são todos escritos à mão. As pessoas vão ler como ela escreveu. Alguns têm até rasura. É como se ela estivesse aqui — afirmou, ao Globo, o produtor e DJ João Lee, um dos filhos de Rita. — A quantidade de letra que ela tem é incalculável. Eu peguei o iPad dela, onde escrevia inclusive os livros, e não consigo te dizer a quantidade de letras inéditas que tinha, talvez sejam centenas. Tem bastante coisa. Eu acho que eu, como filho, vou ter ela presente durante todo esse tempo, e os fãs também. Tem muita coisa inédita.

Roberto Carvalho diz que esta "é uma maneira de matar a saudade, de homenageá-la e de fazer com que a obra permaneça viva", como contou ao "Fantástico" da TV Globo.

