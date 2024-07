Fenearte: estrutura passa por últimos ajustes para receber público a partir desta quarta (3)

A- A+

A estrutura da 24ª edição da Fenearte passa pelos últimos ajustes nesta terça-feira (2) para abrir as portas para o público, desta quarta (3) a 14 de julho.

O evento, assinado pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e pela Secretaria de Cultura do Estado, acontece no Centro de Convenções, em Olinda.

"São mais de cinco mil artesãos expondo e comercializando seus produtos aqui na feira. Vai ser uma feira de artesanato e arte popular com maior diversidade daqui de Pernambuco, com artistas daqui do Estado e de outros estados brasileiros. Também vamos ter artistas de cerca de 30 países no nosso setor internacional", afirmou a diretora-executiva da Fenearte, Camila Bandeira.

A programação vai contemplar também oficinas interativas e educativas, com espaço para crianças e atrações infantis, salões de arte e design. Além disso, uma das principais novidades vai ser uma área para desfile de moda, onde peças vão ser expostas para o público.



Também estão programados shows no palco principal. Ao todo, mais de 70 atrações musicais vão passar pelo ponto, incluindo artistas locais de diferentes etnias indígenas e de afoxé, boi, caboclinho, cavalo marinho, ciranda, coco, frevo e maracatu.

Passam por lá, ainda, blocos líricos, bandas de brega, de forró e de pífano, e ainda nomes da cena contemporânea da música pernambucana.

Estrutura

A reportagem da Folha de Pernambuco se dirigiu ao local para conhecer um pouco mais sobre a estrutura, que possui mais de 25 mil metros quadrados e 700 estandes.

No último dia antes da abertura, artistas de 25 estados do Brasil, mais o Distrito Federal, já montam suas exposições para os 12 dias de evento.



Uma dessas pessoas é Rafaela Anjos, artista de 34 anos natural de Olinda, na Região Metropolitana do Recife. Ela vai para a sua terceira edição de Fenearte expondo o que ama e leva para a vida: peças de arte de mosaicos de papelão.

"A expectativa é sempre a melhor. A gente espera e se prepara para a feira o ano inteiro, e é um momento muito incrível. O contato com o público, que conversam com a gente e nos recomendam depois. No meu trabalho tem elementos urbanos, tem figuras e pessoas. O cotidiano com elementos folclóricos de Pernambuco. Tem o Caboclo de Lança, Lampião, e mais coisas do folclore que eu gosto muito", explicou.

Rafaela Anjos, artista de Olinda com exposição na 24ª Fenarte | Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

Outro artista pernambucano presente nessa última etapa da montagem foi Mestre Ivo Diodato, que veio de Tracunhaém, Zona da Mata Norte do Estado. Ele produz peças de cerâmica e vai para a 22ª participação no evento.

"A expectativa é muito grande. Todas as feiras a gente fica antenado porque é uma vitrine de oportunidades. A gente fica na expectativa de ser surpreendido e surpreender durante a feira. Consigo vender muito bem, tanto na feira, como após ela, porque fazemos contatos e chegam muitas encomendas", contou o artesão.

Mestre Ivo Diodato, artesão de Tracunhaém com exposição na 24ª Fenarte. - Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

Ingressos

Os ingressos da 24ª Fenearte estão disponíveis para compra no site oficial do evento.

De segunda a quinta-feira, as entradas custam R$ 12 - inteira - e R$ 6 - meia.

Já entre sexta-feira e domingo, os preços são entre R$ 16 - inteira - e R$ 8 - meia.

Os horários do evento também variam de acordo com os dias. De segunda a sexta-feira, a Fenearte vai das 14h às 22h. No sábado e domingo, as atrações ficam disponíveis das 10h às 22h.

Atrações

Entre as atrações confirmadas para o palco da Fenearte, estão: Maciel Salú; Mestre Anderson Miguel; Jéssica Caitano; Isabela Moraes; Orquestra de Bolso; Forró Escaletado; Rabecado; Guerreiros do Passo; João do Pife e Banda Dois Irmãos; Afoxé Daruê Malungo; Samba de Coco Irmãs Lopes; As Filhas de Baracho; Vitória do Pife; Isadora Melo; Rogéria Dera; Barro; Tagore; Agda; Gabi do Carmo; Faringes da Paixão e Mano de Baé, artesão que integra a Alameda dos Mestres da Fenearte.

Confira, abaixo, a programação completa do palco da Fenearte.

Quarta-feira (3)

13h – Grupo Cultural Fulni-ô

13h30 – Tribo Xucuru

15h – João do Pife e Banda Dois Irmãos

15h40 – Samba de Coco Irmãs Lopes

16h20 – Maracatu de Baque Solto Estrela Dourada de Buenos Aires

17h – Coco das Estrelas

18h – Cantoria Crua

19h40 – Olegário Lucena

Quinta-feira (4)

15h – O Urso Zé da Pinga

15h40 – Mestre João Limoeiro

16h20 - Afoxé Ogbon Obá

17h – Orquestra de Bolso

18h – Nika Macedo

19h40 – Faringes da Paixão

Sexta-feira (5)

15h – Boi Teimoso

15h40 – Urso da Rua do Sapo

16h20 – Banda de Pífanos Riacho do Meio

17h – Banda Ojú Obá

18h – Dandara MC

19h40 – Sangue de Barro

Sábado (6)

15h –Coco Chinelo de Iaiá

15h40 – Coco de Mulheres

16h20 – Célia do Coco

17h – Bloco Afro Daruê Malungo

18h – Luana Tavares

19h40 – Isabela Moraes



Domingo (7)

15h – Coco do Mestre Biu

15h40 – Maracatu Baque Mulher

16h20 – Vitória do Pife

17h – Mestre Anderson Miguel

18h – Riáh

19h40 - Zendo

Segunda-feira (8)

15h – Canário do Império

15h40 – Mano de Baé

16h20 - Banda de Pífanos Folclore Verde

17h – Derso Luiz

18h – Gabi do Carmo

19h40 – Rogéria Dera

Terça-feira (9)

15h – Boi Tira Teima

15h40 – Maracatu de Baque Solto Cambinda Nova de Nazaré da Mata

16h20 – As Filhas de Baracho

17h – Orquestra Iorubás de Pernambuco

18h – Tonfil

19h40 – Laís Senna

Quarta-feira (10)

15h – Cirandeiro Mestre Bi e a Ciranda Bela Rosa

15h40 – Maracatu de Baque Solto Galo Dourado

16h20- Bloco de Caboclinhos do Sítio Melancia de João Alfredo

17h – Nino Alves

18h – Mariana Rocha

19h40 – Rabecado

Quinta-feira (11)

15h – Afoxé Ara Ow Funfun (Povo dos Ventos)

15h40 – Boi Teimoso

16h20 – Bloco Lírico Seresteiros de Salgadinho

17h – Agda

18h – Tagore

19h40 – Isadora Melo

Sexta-feira (12)

15h – Maracatu Feminino de Baque Solto Coração Nazareno

15h40 – Bloco Rural Estrelinha

16h20- Bloco Carnavalesco Lírico Eu Quero Mais

17h – Mocinha de Passira e Sérgio Ricardo

18h – Matheus de Bezerra

19h40 – Maciel Salú

Sábado (13)

15h40 – Grupo Percussivo da Escola de Artes Integradas do Instituto Conceição Moura

16h20- Grupo Guerreiros do Passo

17h – Banda de Pífanos Nossa Senhora das Graças

18h – Jéssica Caitano

19h40 – Forró Escaletado

Domingo (14)

15h – Coco de Engenho

15h40 – Cia Agbês Show

16h20- Urso da Peleja

17h – DJ Big

18h – Saga HC

19h40 - Barro

