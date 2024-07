A- A+

Empreendedorismo Sebrae leva pequenos negócios para a 24ª edição da Fenearte Mais de 60 expositores do estado estarão abrigados no Espaço Sebrae de Economia Criativa, com estandes nas áreas de gastronomia, artesanato e moda autoral

O Sebrae Pernambuco irá levar expositores para a 24ª edição da Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte), a maior feira de artesanato da América Latina, que acontece entre os dias 3 e 14 de julho, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.

O Espaço Sebrae de Economia Criativa ocupará uma área de 540 m², entre as ruas 16 e 17, onde estarão 68 empreendedores de todo o estado, sendo 34 da área de artesanato, 22 de moda autoral, e 12 de gastronomia artesanal. Os estandes de 4m² cada possuem display, prateleiras e bancada, onde os expositores poderão vender seus produtos aos visitantes.

Os expositores selecionados passaram por uma curadoria criteriosa, onde foram avaliados itens como tradição, inovação, originalidade, sustentabilidade e qualidade. Ao todo, 287 negócios se inscreveram na seletiva, que teve o resultado divulgado em maio.

O grande diferencial do espaço é o subsídio oferecido pelo Sebrae, barateando o custo para os expositores e tornando o evento mais acessível a esses empresários.

Este ano, o Sebrae/PE investiu R$ 691 mil reais na Fenearte, montante utilizado para viabilizar a participação dos expositores e para todas as questões de infraestrutura, além do transporte e hospedagem das caravanas de empreendedores do interior do estado que virão para a feira.

“É uma oportunidade única para os artesãos pernambucanos explorarem seus trabalhos em um lugar pensado cuidadosamente para eles, num evento de grandeza internacional e que já faz parte do calendário cultural de Pernambuco. Além dos estandes, os empresários poderão contar com o suporte da equipe do Sebrae durante os 11 dias de feira”, destaca Verônica Ribeiro, analista do Sebrae/PE.

Ainda durante o evento, os expositores do espaço exclusivo terão a oportunidade de conversar e fechar negócio com fornecedores e até captar grandes clientes para futuras vendas.

“Nosso espaço tem uma sinalização diferenciada e vai funcionar como uma grande rede de apoio para esses empresários. Nossa equipe está pronta para intermediar negociações, a fim de que esses empreendedores consigam acessar novos mercados”, completa Verônica.

A ceramista Claudia do Couto (@claudiacoutoartes) foi uma das selecionadas. Empreendedora desde 2018, quando foi desligada da empresa em que trabalhava, começou a sua relação com o barro produzindo pequenas peças de decoração. Atualmente, produz elementos mais sofisticados, como jogos de jantar completos e canecas de cerâmica.

“Estar presente na Feneate, no espaço do Sebrae, para mim, é gratificante. É a maior expressão da cultura popular, em que cada um coloca um pouco de si, da sua alma, na arte que produz. Ter esse apoio, antes, durante e depois do evento é fundamental. A gente se sente acolhido e é uma oportunidade de expandir os horizontes”, declara Claudia.

No segmento da gastronomia artesanal está a Kaffe (@kaffe.tt), empreendimento pernambucano voltado para a torrefação de café que estará na Fenearte pelo quarto ano seguido.

“O evento proporciona uma troca, a partir do momento em que você está ao lado de outras empresas que também trabalham o desenvolvimento local. Como empreendedor, somos muito estimulados a estar na feira para não só vender, mas colocar em prática as orientações recebidas em consultorias e oficinas. Nossa empresa presente no espaço do Sebrae, ganha muito peso e muita força, pois mostra que recebemos uma chancela para estar ali”, explica Eudes Santana, proprietário da Kaffe.

Pernambuco Artesão

O Sebrae/PE e a Agência de Desenvolvimento de Pernambuco (Adepe) firmaram um convênio que viabiliza o Programa de Fomento ao Artesanato Pernambucano. A iniciativa busca o desenvolvimento dos negócios gerados pela produção artesanal no estado, por meio de um mapeamento de artesãos e seus processos produtivos, a fim de fortalecer o setor.

Além do resgate cultural, a parceria visa estimular o uso da inovação para facilitar o acesso dos empreendedores a novos mercados. A expectativa é atender cerca de 600 artesãos, até janeiro de 2025.



