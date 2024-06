A- A+

Artesanato A Casa de Maria, do projeto Aria Social, leva criações exclusivas à Fenearte 2024 Artesãs do projeto social projetam crescimento nas vendas com itens clássicos da coleção "Capiba", assinada por Luly Vianna, além de criações exclusivas de nova linha natalina

Durante a 24ª Fenearte, que reúne mais de 5 mil participantes no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, de 3 a 14 de julho, "A Casa de Maria", do projeto Aria Social, marca presença na feira apresentando clássicos da sua coleção “Capiba”, assinados pela designer Luly Vianna, com inspiração no aclamado musical "Capiba, pelas ruas eu vou".

Nesta edição, a Fenearte tem como tema “Sons do Criar — Artesanato que Toca a Gente", em referência à capacidade dos artesãos de "tocar" as pessoas.



As artesãs do projeto social também vão lançar produtos inspirados na temática da feira e uma linha natalina com opções exclusivas e inéditas, que vão desde bolas e arranjos para a árvore de Natal, até adornos e utensílios para o lar, como suporte e arranjo de mesa, porta guardanapos, sousplats, dentre outros.



Elaboradas por 50 artesãs da Casa de Maria, as novidades serão comercializadas no stand localizado na Rua 18, número 409, em frente ao Sebrae.



As artesãs da Casa de Maria já estão produzindo os itens natalinos, nas cores verde, vermelho, bege e dourado, típicas do Natal, que este ano também darão o tom ao stand da entidade na Fenearte.

“Além de anteciparmos as vendas natalinas, essa linha inédita estará vinculada à nossa tradicional Cantata de Natal, que este ano vai ter uma abrangência maior que em anos anteriores”, explica a curadora do projeto, Cecília Brennand.

A Cantata de Natal celebra, anualmente, o encerramento do trabalho realizado pelo projeto Aria Social e demonstra as habilidades adquiridas na dança, na música e no teatro pelos alunos do projeto, que há mais de três décadas transforma vidas por meio da arte e da educação.



Em aproximadamente duas semanas de feira, as artesãs da Casa de Maria também vão demonstrar suas habilidades ao vivo, proporcionando uma experiência única aos visitantes. Elas vão ofertar bolsas, capas para notebook, bijuterias e até vasos, que variam entre R$35 e R$350, garantindo opções para todos os gostos e bolsos. A expectativa é aumentar as vendas em 30%, em relação ao ano passado, com produtos a preços acessíveis.

“O artesanato não só é uma forma de expressão cultural, mas também pode ser uma fonte de sustento e empoderamento para muitas mulheres. Essa será uma experiência de moda, solidariedade e beleza que envolverá mais uma vez as mães dos nossos alunos”, destaca Cecília.



Com a expectativa de receber 315 mil visitantes, a maior feira de artesanato da América Latina espera gerar um impacto econômico de R$52 milhões. O evento terá exposições, concursos e desfiles de moda, apresentações musicais e outras atividades, além dos estandes de vendas já aguardados pelo público.

“Estamos muito felizes com a chegada da Fenearte. Fizemos os produtos com muita qualidade, esforço e amor. Nossa expectativa é vender tudo e firmar parcerias. Esse trabalho foi feito pensando no tema central do evento, mas inovando com uma linha exclusiva natalina e mantendo a nossa identidade”, explica Jaísas Lima, uma das artesãs da Casa de Maria, que também é mãe de um aluno do projeto Aria Social.

Capacitação e empoderamento

Desde a sua fundação, em 2017, a Casa de Maria tem sido um símbolo de progresso. O que começou como simples trocas de experiências em crochê evoluiu para um movimento de capacitação e empoderamento.



Enquanto os jovens dançam ao ritmo das aulas de balé, exploram as melodias da música e aprimoram suas habilidades acadêmicas, aprendendo português e estudando literatura no Aria Social, as mães encontram seu próprio espaço de aprendizado e crescimento.

Longe de serem apenas meras espectadoras, elas se envolvem ativamente em oficinas de artesanato, onde as técnicas com agulhas misturam-se com a sustentabilidade.



Hoje, mais de 140 mulheres e suas famílias, em situação de vulnerabilidade social, encontram na Casa de Maria não apenas uma fonte de renda, mas um catalisador para seus sonhos. O projeto oferece também apoio psicológico para aquelas que necessitam.

“Eu estava numa fase muito difícil da minha vida, porque com o descobrimento do autismo da minha filha fiquei com os nervos à flor da pele. O Aria me acolheu. Além da minha filha participar das aulas de balé, eu estou aprendendo artesanato, já tive curso de empreendedorismo, onde estudei como fazer meus trabalhos, vender e ganhar meu dinheiro. Para mim está sendo muito bom. A Casa de Maria é um coração de mãe”, diz Márcia Betânia, uma das alunas do projeto.

A origem do nome Casa de Maria vem da fusão do “m” - em homenagem às “mães” dos alunos do projeto - com a palavra Aria. “Foi uma maneira de homenagearmos as mães dos nossos alunos, que por meio de suas mãos nos ajudam a tecer essa história inspiradora”, explica Cecília.



Localizado em Jaboatão dos Guararapes, município do Grande Recife, no mesmo prédio onde crianças e jovens se profissionalizam em dança e música, a Casa de Maria hoje tem loja própria e espaço para oficinas de tricô; bordado com pedraria; tecelagem em jornal; crochê; macramê; costura iniciante e avançada.

SERVIÇO:

Fenearte 2024

Data: 3 a 14 de julho

Local: Centro de Convenções de Pernambuco (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda - PE, 53110-680)

Ingressos: através do site

Valores: de segunda a quinta-feira: R$ 6 (meia-entrada) e R$ 12 (inteira); sextas-feiras, sábados e domingos: R$ 8 (meia-entrada) e R$ 16 (inteira).

Stand da Casa de Maria: Rua 18, nº 409, em frente ao Sebrae.

Veja também

Celebridades Elba critica invasão de ritmos de fora do Nordeste no São João: "cada macaco no seu galho"