Fenearte 2024: serviço gratuito de visitação guiada é oferecido em todos os dias de evento

Com expectativa de contemplar mais de 250 pessoas, a 24ª edição da Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte), que acontece entre os dias 3 e 14 de julho, oferece o serviço gratuito de visitação guiada em parceria com a 'Com Acessibilidade Comunicacional'.

Na edição de 2023, mais de 150 visitantes foram atendidos pela ação. A Fenearte acontece no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, no Grande Recife.

Podem participar pessoas a partir de 8 anos com deficiência visual completa ou parcial, neurodivergentes (TDAH, T21-síndrome de Down, Transtorno do Espectro Autista, entre outros), e pessoas surdas ou ensurdecidas.

O serviço tem capacidade para atender, diariamente, grupos de até 40 pessoas com a tradução em libras e até 30 pessoas com audiodescrição. As visitas têm duração de três horas.

“Garantir o pleno funcionamento das ações de acessibilidade é um ato democrático, pelo direito de as pessoas com deficiência vivenciarem a cultura pernambucana em todas as suas nuances e possibilidades", defendeu a coordenadora e audiodescritora das visitas guiadas com acessibilidade comunicacional na Fenearte, Liliana Tavares.

Atendimento

Para pessoas com deficiência visual completa ou parcial, a equipe de audiodescrição guia os visitantes por todo o espaço da Fenearte, descrevendo o ambiente e os objetos expostos por meio de aparelhos transmissores e fones de ouvido.

Para as pessoas surdas ou ensurdecidas, a dinâmica é a mediação com tradução em libras, levando informações sobre a feira e sua importância para a cultura pernambucana.

Além disso, os grupos são estimulados a conversar com os artesãos e tocar nas peças expostas, sentindo texturas e formatos, ampliando o contato com os diferentes materiais.

Serviço

Para participar do serviço, os interessados devem se dirigir ao balcão de informações, localizado na entrada da Fenearte. O grupo já tem gratuidade na entrada da feira - livre acesso que se estende a um acompanhante adulto, quando necessário.

As visitas também podem ser agendadas por meio do WhatsApp (81) 99837-3510. É necessário informar por escrito o nome, dia e qual serviço de acessibilidade que necessita.

A ação vai acontecer de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h, e aos sábados e domingos, das 10h às 13h.

A 'Com Acessibilidade Comunicacional' também disponibiliza um intérprete de libras ou audiodescritor nas oficinas com demanda.

