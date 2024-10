Fernanda Montenegro vive aposentada que desmascara traficantes em "Vitória"; assista ao trailer

A- A+

Foi divulgado o primeiro trailer oficial e a nova data de estreia de "Vitória", aguardado novo filme de Andrucha Waddington estrelado por Fernanda Montenegro. O longa chega aos cinemas no dia 13 de março de 2025.

A trama conta a história de uma senhora de 80 anos que filmou com uma câmera própria a rotina do tráfico de drogas na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, e denunciou à polícia. O caso real foi reportado pelo EXTRA, em agosto de 2005, em reportagem de Fábio Gusmão, autor do livro "Dona Vitória da Paz".

Alan Rocha, Linn da Quebrada, Laila Garin e Thawan Lucas integram o elenco da produção.

Idealizado por Breno Silveira, em parceria com a roteirista Paula Fiuza, sua esposa, "Vitória" passou por uma experiência traumática quando o diretor veio a falecer durante as filmagens, em maio de 2022, após um ataque cardíaco. Amigo pessoal e parceiro do cineasta na Conspiração Filmes, Andrucha Waddington acabou assumindo a missão de finalizar o projeto, que é um longa Original Globoplay com lançamento nos cinemas, sob distribuição da Sony Pictures.

"O filme precisa ser terminado com um olhar de homenagem, de carinho por tudo que ele fez. De certa maneira, Breno deu a vida por ele" disse Paula Fiuza em entrevista ao GLOBO, em julho de 2022.

