A- A+

Globo de Ouro Fernanda Torres posta foto a caminho do Globo de Ouro; atriz concorre como Melhor Atriz (Drama) A premiação será transmitida no Brasil pelo canal por assinatura TNT e pelo streaming da MAX, a partir das 22h

A atriz Fernanda Torres postou, em seu Instagram, que está a caminho do Globo de Ouro, uma das premiações mais tradicionais do cinema e da televisão, que ocorre neste domingo (5), em Los Angeles, nos Estados Unidos. A artista concorre na categoria Melhor Atriz (Drama), com a sua atuação no filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles.

Nos comentários, diversos artistas mandaram mensagens de incentivo e apoio à Fernanda, como a atriz e cantora Beth Goulart: "Linda, iluminada", escreveu ela.

Além de Fernanda Torres, disputam a mesma categoria as atrizes Nicole Kidman, por “Babygirl”; Angelina Jolie, por “Maria Callas”; Tilda Swinton, por “O quarto ao lado”; Kate Winslet, por “Lee”; e Pamela Anderson, por “The last showgirl”.

A premiação será transmitida no Brasil pelo canal por assinatura TNT e pelo streaming da MAX, a partir das 22h. O longa Ainda Estou Aqui também disputa a categoria Melhor Filme de Língua Não-Inglesa.

Veja também

LUTO The Vivienne, vencedora do 'RuPaul's Drag Race' britânico, morre aos 32 anos