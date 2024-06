A- A+

FESTA POPULAR Festival de Parintins 2024: saiba onde assistir a disputa entre os bois Garantido e Caprichoso Interesse pela festa amazonense cresceu após participação de Isabelle Nogueira no BBB 24

A participação de Isabelle Nogueira, cunhã-poranga do Boi Garantido, no Big Brother Brasil 24, fez crescer o interesse pelo Festival de Parintins. A 57ª edição do evento será realizado de sexta (28) a domingo (30) na cidade amazonense.

A transmissão ao vivo será feita pela TV A Crítica, baseada em Manaus, para 13 estados brasileiros e o Distrito Federal. São eles: Amazonas, Pará, Rondônia, Acre, Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Distrito Federal.

A emissora também transmitirá o Festival de Parintins por seu canal no Youtube. As apresentações dos bois Caprichoso e Garantido começam sempre às 21h30, horário de Brasília.

A emissora também fará a transmissão ao vivo das passagens de som, que acontecem por volta de 18h. A ordem dos desfiles já foi anunciada:

Veja também

Bill Cobbs Morre Bill Cobbs, ator de "o Guarda-Costas" e "uma Noite no Museu", aos 90 anos