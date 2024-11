A- A+

Infantil Festival Galaxia Kids Fest reúne Gato Galáctico, Mussa e MC Divertida no feriado desta sexta (15) Evento acontece a partir das 16h no Teatro Guararapes, em Olinda

Recife vai receber nesta sexta-feira, 15 de novembro, uma superprodução infantil com o Galaxia Kids Fest, um evento que promete encantar a garotada e suas famílias. O festival, que acontece a partir das 16h no Teatro Guararapes, reúne alguns dos youtubers mais amados do público infantil em um único evento repleto de atrações interativas, shows musicais, espetáculos teatrais e muito mais.

Entre os grandes nomes confirmados estão o Gato Galáctico, Mussa, MC Divertida, Gabriel e Shirley, Mara Dias, Pudim Amassado, Henrique Cauã e Jéssica Souza, que irão garantir diversão para todas as idades.

O Gato Galáctico, personagem carismático interpretado por Ronaldo Souza, é um dos maiores nomes do YouTube infantil. Com seu elenco de personagens, como Desnecessauro, os Prismágicos, Pudim e Cueio, ele promete agitar o público com suas músicas, desafios e histórias divertidas. Mussa, por sua vez, é conhecido pelo seu estilo único de rap voltado para as crianças. Com mais de 2 bilhões de plays no YouTube, ele combina humor e cultura urbana de maneira acessível e educativa.

MC Divertida, que acumula mais de 12 milhões de inscritos, conquistou o público jovem com vídeos sobre autoestima, inclusão e empatia. Ao lado de Henrique Cauã e Jéssica Souza, ela leva ao palco conteúdo que visa incentivar boas práticas na internet e estimular a diversão saudável. Gabriel e Shirley, o casal de influenciadores com mais de 1,5 milhão de inscritos, também marcam presença no festival, trazendo temas como educação e diversão em família, e se destacando como referência de conteúdo infantil de qualidade.

Mara Dias, criadora de conteúdo conhecida por suas abordagens educativas e criativas, tem conquistado uma base fiel de fãs, tornando-se uma das grandes influenciadoras do público infantil. E Pudim Amassado, com seu humor irreverente e carisma único, promete arrancar boas risadas das crianças com suas brincadeiras e situações engraçadas.

Os últimos ingressos estão disponíveis na bilheteira do Teatro Guararapes e online pelo site Cecon Ticket.

Serviço:

Galaxia Kids Fest

Data: 15 de novembro de 2024

Horário: 16h

Local: Teatro Guararapes (Olinda)

Ingressos: a partir de R$ 80, à venda no site Cecon Ticket e na bilheteira do Teatro Guararapes.

