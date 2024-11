Banda Sonika faz show na Caixa Cultural Recife neste sábado (16) 

A- A+

No próximo sábado (16), a banda pernambucana Sonika se apresenta na Caixa Cultural Recife, no Bairro do Recife. O show começa às 20h e os ingressos estão à venda na plataforma Sympla e na bilheteria do local.

Formada em 2020, por Rafael Giordani, Diogo Velho Barreto, Peu Lima e Victor Santos, a banda Sonika traz na sua bagagem o rock com forte influência da cena cultural recifense dos anos 1990 e da Música Popular Brasileira.

No caldeirão de referências, pode-se encontrar de Lenine a Chico César, de Alceu Valença a Capiba e Antônio Maria, assim como Sepultura, Angra, Pink Floyd e Foo Fighthers.

O álbum de estreia da banda, “SONIKA” (2022), traz oito faixas próprias que exploram o rock em diálogo com outros gêneros da cultura popular pernambucana, a exemplo da "Contradição", que mescla o rock com o frevo de rua, e "Em Campo Aberto", que incorpora elementos de baião.

A Sonika está em fase se preparando para gravar o segundo álbum, que já contou com dois singles lançados, como “Candoca”, que tem participação de Fred 04.

O show na Caixa Cultural tem produção da banda Sonika e de Priscila Barbosa.

SERVIÇO

Banda Sonika

Quando: Sábado (16), às 20h

Onde: Caixa Cultural Recife - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife - Recife-PE

Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada para cliente Caixa e todos os casos previstos em lei), à venda no Sympla e na bilheteria da Caixa Cultural

Informações: (81) 3425-1915 / Site Caixa Cultural

Instagram: @caixaculturalrecife / @sonikarec

Veja também

Celebridades Megan Fox anuncia gravidez com o namorado Machine Gun Kelly; confira