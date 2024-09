A- A+

TEATRO Festival de Teatro do Agreste: Caruaru e Recife recebem espetáculos da 33ª edição Pelo menos vinte espetáculos de dez estados do País ganham os palcos a partir do próximo dia 17, com acesso gratuito

A produção do teatro contemporâneo segue em alta na programação da 33ª edição do Festival de Teatro do Agreste (Feteag), que apresenta, além de espetáculos de dez estados do País, dança e performance com programação marcada para iniciar a partir do próximo dia 17 em espaços de Caruaru e de Recife



Realizado pelo Teatro Experimental de Arte - TEA, a maratona cênica apresenta 20 produções em meio a espetáculos e residências artísticas.



Grupos de Pernambuco e dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Bahia, Piauí e Maranhão, além de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, integram a programação.





Ações

formativas

Até 29 de setembro, à programação dos espetáculos juntam-se também ações formativas e de incentivo ao debate.



Em Caruaru, por exemplo, acontece a mesa "Diálogos Transversais: Confabulando o Agora Para Mirar no Amanhã", com palestra de Hbylinda Morais (PE).



Participam também da mesa Renata Carvalho (SP), com mediação de Lucimary Passos (PE).

Artistas da cidade do Agreste também poderão participar da oficina de montagem“Sal: Como durar o tempo”, com Alexandre Américo (RN).



Ao final da experiência, eles estarão em cena na apresentação do espetáculo, na Mostra Argemiro Pascoal.

Descentralização

Com a ideia de levar produções artísticas para outras rotas, o Feteag consolida o Agreste pernambucano como rota das artes cênicas no Brasil - e também no exterior.



Ao longo de mais de quatro décadas, o festival já levou mais de mil espetáculos palcos Brasil e mundo afora, com plateia superior a 200 mil pessoas.

"O Feteag é um festival que não apenas apresenta, mas que também questiona e propõe novas formas de pensar e estar no mundo”, afirma Fabio Pascoal, produtor e idealizador do festival.



Mostras

A programação de mostras da 33ª edição do Feteag - que conta com apoios diversos e incentivo da Lei Paulo Gustavo Pernambuco, por meio do Governo do Estado e Secretaria de Cultura, direcionado pelo Ministério da Cultura - será aberta com a Mostra Recife, no Teatro de Santa Isabel, nos dias 17 e 18, às 19h. Por lá "Zona Franca", da Cia Suave (RJ), será apresentada.



Crédito: Renato Mangolin

Já nos dias 19 e 20, no Hermilo Borba Filho, "Meu Corpo Está Aqui", da Fábrica de Eventos (RJ), ocupa o palco do espaco, também às 19h.

E em Caruaru, no dia 21, acontece a Mostra Argemiro Pascoal, no Teatro Lycio Neves (TEA). A data marca a estreia nacional de "O Velho Relojoeiro e as Voltas do Tempo", da Trupe Motim (CE).

No mesmo dia, Renata Carvalho (SP) apresenta "Manifesto Transpofágico", no Teatro Rui Limeira Rosal (Sesc Caruaru).



A mostra reúne ainda as obras "Laborioso Contato: um palhaço anuncia o fim do mundo", também da trupe cearense, e "Monga", de Jéssica Teixeira.



"Goldfish", de Alexandre Américo (RN) e "Chão", da Cia de Dança do Teatro Alberto Maranhão e Torta - Plataforma de Arte Expandida (RN).

Integram, ainda, a mostra em Caruaru, "Vamos pra Costa", do Núcleo da Tribo (BA); "Dança Monstro", da Cia dos Pés; "Ancés", de Tieta Macau (PI/MA/CE); "Violento", de Preto Ampatro, Alexandre Sena, Grazi Medrado e Pablo Bernardo (MG).



"Sal: Como durar o tempo", de Alexandre Américo e Pedro Vítor (RN) e Tinoc, da Torta Plataforma de Arte Expandida, além de "Há uma Festa sem Começo que não Termina com o Fim", do Pavilhão da Magnólia, completam a etapa Caruaru - que é formada também pela Mostra Pernambuco, composta por trabalhos de regiões diversas de Pernambuco.

Cena de "Sal: como durar o tempo" | Crédito: Feteag/Divulgação

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

MOSTRA RECIFE

Terça (17) e quarta (18) , às 19h

"Zona Franca", Cia Suave/RJ

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio, Recife

Quinta (19) e sexta (20) , às 19h

"Meu corpo está aqui", da Fábrica de Eventos (RJ)

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife

MOSTRA ARGEMIRO PASCOAL (CARUARU)

Sábado (21)



"O Velho Relojoeiro e as Voltas do Tempo", da Trupe Motim (CE)

Onde: Teatro Lycio Neves (TEA), às 17h

"Manifesto Transpofágico", deRenata Carvalho (SP)

Onde: Teatro Rui Limeira Rosal - SESC Caruaru, às 20h

Domingo (22)

"Laborioso Contato: Um Palhaço Anuncia o Fim do Mundo", da Trupe Motim (CE)

Onde: Estação Ferroviária de Caruaru, às 17h

"Monga", de Jéssica Teixeira (CE)

Onde: Teatro Lycio Neves (TEA), às 19h

Segunda-feira (23)

"Goldfish", de Alexandre Américo (RN)

Onde: Teatro Lycio Neves (TEA), às 20h30

Terça-feira (24), às 20h30

“Chão”, da Cia de Dança do Teatro Alberto Maranhão (RN) + TORTA Plataforma de Arte Expandida (RN)

Onde: Teatro Lycio Neves (TEA)

Quarta-feira (25), às 20h30

"Vamos pra Costa?", do Núcleo da Tribo (BA)

Onde: Teatro Lycio Neves (TEA)

Quinta-feira (26), às 20h30

“Dança Monstro”, da Cia dos Pés (AL)

Onde: Teatro Lycio Neves (TEA)

Sexta-feira (27), às 20h30

“Ancés”, de Tieta Macau (PI/MA/CE)

Onde: Teatro Lycio Neves (TEA)

Sábado (28), às 20h

“Violento”, de Preto Amparo, Alexandre de Sena, Grazi Medrado e Pablo Bernardo (MG)

Onde: Teatro Rui Limeira Rosal - SESC

Sábado (28), às 22h

"Sal: Como Durar o Tempo", de Alexandre Américo (RN), Pedro Vitor (RN) e TINOC - TORTA Plataforma de Arte Expandida

Onde: Teatro Lycio Neves (TEA)

Domingo (29), às 19h

“Há uma Festa sem Começo que não Termina com o Fim”, do Pavilhão da Magnólia (CE)

Onde: Teatro Lycio Neves (TEA)

MOSTRA PE

Segunda-feira (23), às 19h

“AnTígona - A Retomada”, de Márcia Luz (PE)

Onde: Teatro Rui Limeira Rosal

Terça-feira (24), às 19h

“Senhora”, do Coletivo Alfazema (PE)

Onde: Teatro Rui Limeira Rosal

Quarta-feira (25), às 19h

“Dois Perdidos Numa Noite Suja”, do Ágora Núcleo Teatral (PE)

Onde: Teatro Rui Limeira Rosal

Quinta-feira (26), às 19h

“Ensaio do Agora”, de Memória em chamas/Natali Assunção (PE)

Onde: Teatro Rui Limeira Rosal

Sexta-feira (27), às 19h

“O Estopim Dourado”, de Anny Rafaella Ferli, Gardênia Fontes e Taína Veríssimo (PE)

Onde: Teatro Rui Limeira Rosal

MOSTRA ERENICE LISBOA

De 23 a 27 de setembro, às 9h



“Brincando no Escuro” , do Maktub Teatro e Outras Invencionices (PE)

Onde: Teatro João Lyra Filho



Serviço

33ª edição do Festival de Teatro do Agreste (Feteag)

Quando: de 17 a 29 de setembro

Onde:

Em Caruaru: Teatros Lycio Neves, Rui Limeira Rosal, João Lyra Filho e na Estação Ferroviária

Em Recife: Teatros de Santa Isabel e Hermilo Borba Filho



Acesso gratuito via Sympla

Informações: www.feteag.com.br e @feteag

