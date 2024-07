A- A+

Famosos Filha de Ben Affleck e Jeniffer Garner faz apelo por não proibição do uso de máscaras; entenda Nova York considera proibir uso de máscaras faciais no metrô para combater crimes, citando um aumento recente de antissemitismo; Los Angeles avalia proibir em protestos

Violet Affleck, filha das estrelas de Hollywood Jennifer Garner e Ben Affleck, foi fotografada por um paparazzi no mês passado caminhando em Los Angeles com sua mãe. Nas fotos, ela estava usando uma máscara facial N95, como costuma fazer em público. Talvez não seja notável por si só, mas muitas pessoas se questionavam as causas do hábito.

“Por que Violet Affleck sempre usa uma máscara? Explicado”, prometia uma manchete recente. O artigo especulava que "privacy" (condição médica indeterminada) ou “expressão pessoal” poderiam estar entre os motivos para sua escolha.





Nesta terça-feira, Violet, de 18 anos, pareceu oferecer uma resposta. Falando durante a parte de comentários públicos de uma reunião do Conselho de Supervisores do Condado de Los Angeles, ela revelou por que usa uma máscara, ao mesmo tempo em que exige maior acesso público a essas peças.

“Eu contraí uma condição pós-viral em 2019”, ela disse. “Estou bem agora, mas vi em primeira mão que a medicina nem sempre tem respostas para as consequências até mesmo de vírus menores.”

Falando rapidamente — seu discurso inteiro durou apenas 59 segundos — Violet alertou sobre os riscos da Covid longa, uma condição médica séria que pode causar confusão mental, fadiga crônica e outros problemas de saúde, e acredita-se que afeta milhões de americanos. Violet, uma recém-formada no ensino médio que parece estar indo para Yale no outono (nos EUA, primavera no Brasil), pediu às autoridades que disponibilizassem máscaras em prédios governamentais, hospitais e prisões.

“Exijo disponibilidade de máscaras, filtragem de ar e luz UV-C distante em instalações governamentais, incluindo prisões e centros de detenção, e mandatos de máscaras em instalações médicas do condado”, disse ela. “Devemos expandir a disponibilidade de testes e tratamentos gratuitos de alta qualidade e, mais importante, o condado deve se opor à proibição de máscaras por qualquer motivo.”

Não está claro se esta foi a primeira vez que Violet abordou suas preocupações publicamente. Representantes dos pais dela não responderam, até o momento, aos pedidos de comentários na tarde desta quarta-feira.

Mais de quatro anos depois que a pandemia do coronavírus devastou o mundo com milhões de mortes e lockdowns prolongados, muitos ainda estão usando máscaras para combater a disseminação do vírus, enquanto a maioria retomou a programação regular sem máscaras. Esses equipamentos comprovadamente protegem contra a transmissão da Covid-19 e outros vírus transmitidos pelo ar.

As preocupações de Violet sobre a Covid ficaram aparentes este ano, ainda antes desta reunião. Em maio, ela foi capturada em fotos de paparazzi usando uma máscara e carregando “The Viral Underclass: The Human Toll When Inequality and Disease Collide”, de Steven Thrasher, que escreve sobre o impacto desproporcional de doenças em comunidades marginalizadas. Ele também postou a foto no X.

Fotógrafos capturaram Violet carregando uma máscara facial no mês passado, quando ela estava almoçando com Jennifer Lopez, atual mulher de seu pai. E, no ano passado, ela foi flagrada por um fã usando uma máscara N95 enquanto assistia a uma peça da Broadway com seu pai e Lopez (eles não pareciam estar usando máscaras).

Violet pode estar respondendo à discussão recente sobre possíveis proibições de máscaras que líderes locais em todo o país vêm avaliando por preocupação de que as pessoas as estejam usando para esconder suas identidades. A governadora Kathy Hochul, de Nova York, disse no mês passado que ela e sua equipe começaram a considerar restabelecer a proibição pré-pandemia de máscaras faciais no metrô para combater o crime, citando um aumento recente no antissemitismo.

A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, também anunciou em junho que as autoridades estavam estudando a possibilidade de proibir o uso de máscaras em protestos em resposta às manifestações pró-palestina na cidade, apesar do recente aumento de casos de Covid na área.

