Filho de Alain Delon homenageia o ator nas redes: "A criança dentro de nós nunca se esquece"

Anthony Delon, filho do ator francês Alain Delon, homenageou seu pai nas redes sociais nesta terça-feira (20). Alain Delon morreu neste domingo (18), aos 88 anos.

"A criança dentro de nós nunca se esquece, pois continua a viver em nós até o nosso último suspiro", escreveu Anthony em post no seu Instagram. A legenda acompanha fotos de seu pai em cenas em preto e branco.





Nascido em 1964, Anthony é o filho mais velho de Alain Delon, fruto do relacionamento do ator com Nathalie Delon. Alain Delon também foi pai de Anouchka Delon e Alain-Fabien Delon, filhos do francês com a holandesa Rosalie van Breemen.





Post de Anthony Delon sobre seu pai, o ator francês Alain Delon — Foto: Reprodução

A morte do ator foi anunciada no domingo por seus filhos em comunicado.

“Alain Fabien, Anouchka, Anthony, assim como (seu cachorro) Loubo, têm a imensa tristeza de anunciar a partida de seu pai. Ele faleceu pacificamente em sua casa em Douchy, cercado por seus três filhos e sua família (...)A família pede gentilmente que sua privacidade seja respeitada neste momento extremamente doloroso de luto", diz a nota.

Anthony, Anouchka e Alain-Fabien Delon, que não possuem boa relação há anos, serão os responsáveis por organizar o funeral do pai. Delon expressou diversas vezes nos últimos anos que a única coisa que desejava era ser enterrado em sua propriedade de La Brulerie, em Douchy (centro da França) onde morreu, perto de seus cachorros.

