Michael Jackson Filho de Michael Jackson publica homenagem nos 15 anos de morte do pai Prince Jackson escolheu uma imagem do intervalo do SuperBowl de 1993

Prince Jackson, filho mais velho de Michael Jackson, publicou um Stories nesta terça-feira em homenagem ao pai, morto há exatos 15 anos.

A imagem escolhida é a do "Rei do Pop" no intervalo do SuperBowl de 1993. A música escolhida para a postagem é "We are the world".

Michael Jackson morreu no dia 25 de junho de 2009 por causa de uma parada cardíaca causada por intoxicação de substâncias anestésicas.

Na época, ele ensaiava para os shows da turnê "This is it", que aconteceria em Londres. Eram planejados 50 shows.

Quem é Prince Jackson?Primogênito do cantor, Michael Joseph Jackson Jr. tem 27 anos e é também fruto da união do cantor com a enfermeira Debbie Rowe. Ele é formado em Administração pela Universidade Loyola Marymount, em Los Angeles, desde 2019. Por meio das redes sociais, demonstra ter interesse em empreendedorismo.

Em 2016, fundou a ONG Heal Los Angeles Foundation, voltada a crianças e jovens em condições de vulnerabilidade na cidade americana. Inclusive, ele leiloou, em prol da instituição, um papel de figurante e acesso aos bastidores do filme biográfico do pai, "Michael", dirigido por Antoine Fuqua.

