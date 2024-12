Filho de Preta Gil atualiza quadro de saúde da mãe após cirurgia: "Ela é uma guerreira"

A- A+

Após terminar a cirurgia, na madrugada desta sexta-feira, para a retirada de novos tumores, o filho de Preta Gil, de 50 anos, usou as redes sociais para tranquilizar os fãs da cantora. A operação foi realizada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A cirurgia acontece cinco meses depois que ela descobriu que teria que voltar a fazer tratamento oncológico. A artista teve uma recidiva em dois linfonodos na pelve.

"Tudo em paz aqui! A cirurgia da minha mãe terminou e tá tudo bem com ela", escreveu Francisco, que também agradeceu o apoio nesse período: "obrigado por toda energia positiva! ela é uma guerreira e passou por mais essa. seguimos fortes! muito amor, axé".

A amiga da cantora, Malu Barbosa, também postou: "A cirurgia da Preta acabou, e ela está bem e dormindo... ela é muito guerreira e venceu mais esta", escreveu.





Preta retornou ao Brasil para realizar a operação, que inicialmente estava marcada para o dia 15. A cantora esteve em Nova York em busca de um tratamento alternativo para erradicar a doença de vez. Em post no seu perfil do Instagram, ela deu mais detalhes sobre a viagem aos Estados Unidos.





A amiga de Preta Gil, Malu Barbosa, também postou na manhã desta sexta-feira — Foto: Reprodução Instagram

"Eu vim ter uma consulta com uma médica oncologista especialista nos tipos de tumores que eu tenho. A pedido dos meus médicos no Brasil pra que a gente ouvisse uma segunda opinião em relação ao tratamento que eu farei depois de uma cirurgia que eu vou fazer semana que vem. Essa cirurgia já estava marcada há algum tempo. É uma cirurgia pra retirada dos tumores, mas a gente sabe que existe a possibilidade real de que eu faça a quimioterapia depois", afirmou a cantora.

O histórico de Preta Gil

Em janeiro de 2023, a cantora passou mal em casa e, ao ser levada ao hospital para investigação, descobriu-se um tumor no reto. Na autobiografia "Preta Gil: os primeiros 50", ela conta com detalhes como descobriu a doença e como deu os primeiros passos no tratamento.

"Comecei a quimioterapia em janeiro. No quinto ciclo, em abril, tive uma sepse, fui parar na UTI e quase morri", ela narra.

A sepse é um quadro de infecção generalizada provocada por vírus, fungo ou bactéria, que compromete o funcionamento do organismo como um todo e pode levar à morte. No livro, Preta conta que sua pressão chegou a seis e os batimentos, a 180, um quadro extremamente grave.

Veja também

STREAMING Globoplay: confira sete filmes para curtir durante as férias de verão