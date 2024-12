A- A+

tratamento Preta Gil pede orações antes de nova cirurgia para retirar tumor A cantora deu entrada no Sírio-libanês, em São Paulo, e o procedimento acontecerá nesta quinta (19)

A cantora Preta Gil desabafou em seu perfil do Instagram ao se preparar para uma nova cirurgia.

A artista deu entrada no Hospital Sírio-libanês, em São Paulo, nesta quarta-feira (18), e compartilhou o momento nas redes sociais. Ela está em tratamento contra um câncer.

"Aqui estou eu, mais uma vez diante de uma cirurgia muito grande, mas minha fé e minha vontade de viver é maior que tudo!", escreveu Preta.

"O sentimento agora é de gratidão e muito amor no coração. Gratidão por poder me tratar, por estar cercada de médicos muito competentes, um amor que transborda vindo da minha família dos meus amigos e de vocês", falou, se referindo aos seus fãs.



A postagem foi acompanhada de uma foto da cantora ao lado de Francisco Gil, seu filho, em um dos quartos do hospital. "Meu filhote está aqui comigo, cuidando da mãezinha dele, te amo", se declarou.

Segundo o texto, a cirurgia está sendo realizada na manhã desta quinta-feira (19). "Pedi a minha equipe que informem vocês", revelou a filha de Gilberto Gil.



Nos comentários, inúmeros famosos prestaram solidariedade à Preta. "Com você nas minhas orações. Vai dar tudo certo!", disse a apresentadora Astrid Fontenelle.

"Meu coração e todo o meu carinho estão juntinho de você", escreveu a atriz Patrícia Pillar.



"Vibrando positivo, Deus te abençoe!", falou a rapper Karol Conká. "Meu pensamento e minhas melhores vibrações estão com você", disse a apresentadora Fátima Bernardes.

"Pretinha minha, meu coração está aí!", afirmou a atriz Regina Casé.

