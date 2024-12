A- A+

Preta Gil anunciou por meio de seu perfil no Instagram, uma nova data para a nova cirurgia que enfrentará em mais um capítulo de sua batalha contra o câncer.

Em um story postado em seu perfil no Instagram, a cantora escreveu: "Oi, meus amores, só para deixar vocês informados, minha cirurgia não será mais hoje e sim na quinta-feira, dia 19 de dezembro. Muitos beijos".



Na semana que passou, Preta voltou ao Brasil para realizar a operação. A cantora de 50 anos esteve em Nova York em busca de um tratamento alternativo para erradicar a doença de vez.



Em post no seu perfil do Instagram, ela deu mais detalhes sobre a viagem aos Estados Unidos.



"Eu vim ter uma consulta com uma médica oncologista especialista nos tipos de tumores que eu tenho. A pedido dos meus médicos no Brasil pra que a gente ouvisse uma segunda opinião em relação ao tratamento que eu farei depois de uma cirurgia que eu vou fazer semana que vem. Essa cirurgia já estava marcada há algum tempo. É uma cirurgia pra retirada dos tumores, mas a gente sabe que existe a possibilidade real de que eu faça a quimioterapia depois", afirmou a cantora.



A cirurgia, marcada para este domingo (15), acontece cinco meses depois que ela descobriu que teria que voltar a fazer tratamento oncológico. A cantora teve uma recidiva em dois linfonodos na pelve.

"A quimioterapia que eu fiz lá no Brasil não foi tão tão eficaz como os médicos e eu esperávamos. Então a gente tem que buscar alternativas. Alternativas em países diferentes, com tipos de estudos diferentes, ensaios diferentes ainda não publicados ou publicados, drogas que ainda não chegaram ao Brasil. Então eu vou ter essa consulta aqui amanhã, espero que eu tenha boas notícias e que possa me dar esperança de que eu possa me tratar aqui depois da cirurgia. E faço essa cirurgia que é importantíssima na semana que vem, domingo, dia 15. Resolvi contar pra vocês porque eu sempre recebo muita vibração positiva de vocês. Volto pro Brasil nessa quinta e domingo eu opero", explicou a artista.

