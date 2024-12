A- A+

recuperação Filho de Preta Gil cita "força e resiliência" da cantora após cirurgia de 21 horas: "Aula de vida" Quadro de saúde da cantora é estável; nesta semana, ela andou pelas dependência do hospital pela primeira vez e se alimentou por via oral

Filho da cantora Preta Gil, o também cantor e músico Fran Gil celebrou a melhora no quadro de saúde da mãe, que segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, recuperando-se de uma cirurgia de 21 horas — realizada no dia 19 de dezembro — para a retirada de dois tumores.

"Estou colado com ela nesse processo todo e vendo de perto uma aula de vida. É muito força, resiliência... E evoluindo a cada dia. Ela está bem", escreveu ele, por meio do Instagram, nos Stories.

Os últimos boletins médicos informam que Preta Gil já está fora de sedação, conversando com familiares no quarto.

Na última quinta-feira (26), a cantora andou, pela primeira vez, por parte das dependências do hospital e iniciou a alimentação por via oral.

O quadro de saúde é estável, de acordo com os responsáveis pelo tratamento.

Quem acompanha Preta Gil no hospital, desde que ela foi internado, é Fran Gil, fruto do antigo relacionamento da cantora com o ator Otávio Müller.

O vocalista da banda Gilsons só tem deixado o local para cumprir a agenda profissional ao lado do grupo. "Agora mais uma parte difícil: ir embora depois dessa semana toda de hospital juntos", relatou ele, no Instagram, na noite de quinta (26).

Ele continuou: "Tem sido assim durante todo o processo... Mas é justamente ela quem mais me incentiva a ir, fazer meu trabalho, cantar... E voltar. Porque ela sabe que tô sempre com ela e que sempre vou correr para esse colo. Lutando juntos".

Como está Preta Gil agora?

Em janeiro de 2023, Preta Gil anunciou que havia sido diagnosticada com câncer no intestino, indicando que começaria o tratamento em alguns dias.

Embora tenha passado por percalços, a artista se recuperou bem da última etapa do tratamento, uma cirurgia feita sete meses depois da descoberta do câncer, com duração de 14 horas, na qual retirou o tumor e também o útero.

Em dezembro de 2023, ela anunciou durante participação no "Encontro com Patrícia Poeta", da TV Globo, que tinha recebido alta médica, esclarecendo que a cura definitiva só viria em cinco anos, como é praxe em qualquer tratamento contra a doença.

"Essa etapa eu venci e vou vencer as próximas que vierem", disse ela, na ocasião.

Porém, oito meses após a notícia, a cantora comunicou que havia retomado o tratamento contra a doença.

Na ocasião, a assessoria de Preta informou que ela "teve uma recidiva em dois linfonodos na pelve", ou seja, o câncer voltou após um período de tratamento.

Poucos dias depois, a artista falou ao Fantástico, da TV Globo, sobre a nova fase do tratamento contra o câncer — que incluiria novas sessões de quimioterapia — e também da amputação do reto, que é a parte final do intestino grosso, onde as fezes são armazenadas, e de como estava encarando tudo.

"Em seis meses, quatro tumores cresceram. Não é fácil, mas a gente não tem outra opção a não ser encarar. Tudo nessa doença é um grande tabu. Eu amputei o reto e não posso ter vergonha, porque é a minha realidade", disse, na ocasião.

Dias antes de uma nova cirurgia, no dia 19 de dezembro de 2024, Preta foi aos Estados Unidos se consultar com uma oncologista especialista nos tumores que ela tem no corpo.

A cantora atendeu ao pedido do médico que a acompanha, que sugeriu uma segunda opinião após a recidiva, em agosto.

"Existe uma possibilidade real que eu faça quimioterapia depois [da cirurgia]. A quimio que fiz no Brasil não foi tão eficaz, temos que buscar alternativas em países diferentes, ensaios diferentes e drogas que não existem no Brasil. [...] Depois da cirurgia vou ver onde posso fazer o melhor tratamento indicado para mim. Se é aqui ou fora", esclareceu Preta.

