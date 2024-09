A- A+

Cinema Fundaj exibe sessão especial do filme "A Música Natureza de Léa Freire", com show e oficina Premiado documentário de Lucas Weglinski apresenta a virtuosa arranjadora e instrumentista que, equiparada a artistas como Mozart, Debussy, Villa Lobos, Jobim e Hermeto

Recife é a próxima parada do premiado documentário “A Música Natureza de Léa Freire”, de Lucas

Weglinski, que terá sessão especial no Cinema da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), no Derby, no próximo domingo (22), às 16h30.



Ao final do film, haverá show de Léa Freire e Filó Machado, seu parceiro de meio século de música e que

também estrela o filme. No dia anterior, sábado (21), às 14h, Léa ministra oficina gratuita na

Oficina Francisco Brennand.



Assista ao trailer do filme:

Léa Freire e o diretor têm promovido sessões especiais com debates e realizam ações como oficinas e shows, ativando instituições educativas públicas de música, em cada cidade por onde passa a turnê.



Desde a estreia do filme em São Paulo, em julho deste ano, a compositora e o diretor viajam pelo país para lançar o longa numa dinâmica inovadora de turnê de cinema.



Além de ter ficado em cartaz com o filme por dois meses pelo Brasil, com sessões especiais onde abrem conversas com o público, Léa e Weglinski realizam ações como oficinas e shows, ativando instituições educativas públicas de música, em cada cidade por onde passa.



A turnê, que já passou por cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Palmas, Manaus, Brasília, Campinas, Salvador, Belo Horizonte, São João Del Rei e Fortaleza, chega agora a Recife.



SERVIÇO:

RECIFE

21/09

Oficina com Léa Freire

local: Oficina Francisco Brennand

Horário:14h

Entrada gratuita



