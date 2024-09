Semana Nacional de Trânsito: PRF promove Cinema Rodoviário na BR-101, nesta quarta (18)

A- A+

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abre a Semana Nacional de Trânsito (SNT), em Pernambuco, nesta quarta-feira (18), com mais uma edição do Cinema Rodoviário.

O evento acontece na Unidade Operacional da corporação no km 29 da BR-101, em Igarassu, a partir das 9h.



A sessão consiste na exibição dos vídeos para disseminar que toda a população é fundamental na promoção de um trânsito seguro.

Também é feito o trabalho de conscientização dos condutores a respeito das boas práticas nas vias e rodovias.

A SNT, por sua vez, é comemorada todos os anos entre os dias 18 e 25 de setembro, é prevista no Código de Trânsito Brasileiro e tem a finalidade de conscientizar a sociedade, com intuito de promover a internalização de valores que contribuam para o atendimento do compromisso de valorização da vida.

Para isso, é importante contar com toda a sociedade e com os parceiros do sistema nacional de trânsito que também “abraçam” a causa, como coloca a PRF.

Além de policiais rodoviários federais, o Cinema Rodoviário na SNT ainda tem a participação de representantes do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN-PE), da Guarda Municipal de Igarassu, do Departamento de Trânsito de Igarassu e da Empresa Pernambucana de transporte coletivo Intermunicipal - EPTI.

