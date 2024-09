A- A+

trânsito Semana Nacional de Trânsito 2024: Detran-PE lança campanha com palestras e blitzes educativas A abertura da campanha em Pernambuco foi realizada em um evento interno, no auditório da sede do órgão, nesta terça-feira (17)

O Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) lançou, nesta terça-feira (17), a campanha que integra o Estado à Semana Nacional de Trânsito 2024. A programação segue até a próxima quarta-feira (25), com ações na capital e no interior, como palestras, ações lúdicas em faixas de pedestres, blitzes educativas para ciclistas e motociclistas de aplicativo, cursos gratuitos e atendimentos para motoristas.

A abertura da campanha em Pernambuco foi realizada em um evento interno, no auditório da sede do órgão. O momento contou com a presença da Secretaria de Mobilidade, SDS, DER, Lei Seca, Conselho Estadual de Trânsito, Operação Lei Seca, CEPAM, PRF, BPRV, BPTRAN, SAMU, CTTU, Polícia Civil e Grande Recife.

"Como o próprio tema da SNT nos traz, é preciso reforçar uma cultura de paz no trânsito. Isso é um dever de todos, inclusive desde a infância. Esse trabalho de responsabilidade social envolve os setores público e privado, além da população. O foco é mobilizar a sociedade para adotar comportamentos que promovam um trânsito mais pacífico, consciente e seguro", comentou o diretor-presidente do Detran-PE, Vladimir Lacerda.

Palestras

Detran-PE lança campanha com palestras e blitzes educativas na Semana Nacional de Trânsito 2024. - Foto: Wagner Souza/Detran-PE

Na abertura, foi realizada também uma palestra da analista de Trânsito e orientadora Educacional de Trânsito do DETRAN-PE, Rielma Rodrigues do Nascimento, e da Coordenadora de Comunicação e Responsabilidade Social da Monte Rodovias, Greici Vidaletti. Com o tema “Paz no trânsito começa por você”, o momento contou com destaques pontuais sobre o conceito de trânsito e de paz, com o objetivo de ampliar a visão comum que se tem sobre os dois conceitos, além da importância dessa compreensão para a convivência pacífica no trânsito.

O tema faz alusão à necessidade de se pensar no cuidado com os mais vulneráveis, na harmonia no tráfego, na acessibilidade e sustentabilidade. O intuito está em promover um trânsito mais seguro e humano na hora de dirigir um carro, pilotar uma moto ou até mesmo como ciclista ou pedestre. A partir desses conceitos, o DETRAN-PE convidou também Greici, para humanizar ainda mais o debate com a palestra "Impacto Social nas Comunidades do Entorno das Rodovias". O assunto focou na necessidade e importância das organizações sociais e da sociedade desenvolverem uma cultura de paz e de gentilezas no trânsito.

"Temos um compromisso com o desenvolvimento socioeconômico e com a qualidade de vida das pessoas que vivem ao redor das rodovias. Com a implementação de ações voltadas para a segurança viária, infraestrutura moderna e campanhas educativas, conseguimos reduzir drasticamente o número de sinistros, impactando diretamente a vida das famílias que residem e circulam nessas áreas", começou a coordenadora.



"Além disso, estamos investindo em iniciativas de sustentabilidade, como a requalificação de espaços, melhorias no paisagismo e iluminação eficiente, proporcionando mais segurança e um ambiente melhor para todos. Nosso objetivo é transformar as rodovias em vias que conectam pessoas com segurança, respeito e responsabilidade social”, completou

Programação

Durante a Semana Nacional do Trânsito, que inicia a programação nesta quarta-feira (18), as equipes de Educação e Fiscalização do DETRAN-PE e a Escola Pública de Trânsito seguem um cronograma de ações. No primeiro dia, a Escola Pública de Trânsito (EPT) realiza atividades voltadas para as crianças com Esquete da Turma do FOM FOM, Oficina de Desenho e Pintura, além do Caminhão do FOM FOM, com atividades e brincadeiras educativas. Em parceria com a Monte Rodovias, a iniciativa será voltada para cerca de 40 alunos da Instituição Lar de Clara.

Neste mesmo dia, a Educação realiza atendimentos com o "DETRAN por toda parte", em Águas Belas. Entre quinta (19) e sexta-feira (20), está marcada a Gincana da Turma do FOM FOM no Metrô/SBTU Recife. Outras ações serão realizadas no Shopping Patteo, em Olinda, no sábado (21), e no centro de Ipojuca, no domingo (22). Já no Dia Nacional do Trânsito, na próxima terça-feira (24), o Detran-PE estará com blitz educativa, juntamente com o BPTRAN, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. No mesmo dia, a EPT realizará Curso de Direção Defensiva voltado especialmente para motoristas do Estado de Pernambuco.

Para finalizar, na quarta-feira (25), tem ação na faixa de pedestre no Colégio Vera Cruz; ação para ciclistas e motociclistas entregadores por aplicativo; Curso gratuito de Primeiros Socorros na EPT e participação no "Alepe Cuida", em São Vicente Ferrer.

